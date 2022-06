El pasado domingo, las y los ciudadanos de seis estados participaron en su jornada electoral. El resultado es claro: Morena crece y hoy gobierna a seis de cada 10 personas en nuestro país.

Van mis hipótesis del resultado: (1) Morena creció porque representó la mejor opción de alternancia frente a los gobiernos neoliberales; (2) se buscó la implementación de la 4T en los gobiernos locales; y (3) se tuvieron las mejores candidaturas en la contienda. A diferencia de otros periodos de la historia política de México, a cuatro años de la elección en la que juntos hicimos historia, hoy Morena es la opción política que crece y se posiciona como el movimiento cercano, sensible y que enfrenta los retos estructurales de nuestro país.

Después del resultado, es tiempo de hablar de futuro y quiero enfocarme en tres retos para el Movimiento. Primero, el proyecto de transición y gobierno. Hoy, los partidos no gobiernan por setenta años. Las personas exigen soluciones y audacia. Así como lo hace el presidente Andrés Manuel con los estados, es importante que cada uno de los gobiernos que entrarán a su proceso de transición cuenten con el acompañamiento del partido, de sus pares en gubernaturas, diputaciones o autoridades municipales. Es el tiempo de trabajar en equipo, dar resultados y regenerar la vida política estatal. Segundo, ser un movimiento como punto de encuentro. Las campañas quedaron en el retrovisor y es tiempo de galvanizar el apoyo brindado frente a las elecciones del 2024. No menos importante, necesitamos generar las condiciones para que la exclusión no sea una alternativa. Esto implica que, como gobierno, se cuente con la apertura para acercarse a quienes no vieron en Morena una alternativa; quienes piensan diferente y permiten generar unidad en la diversidad.

Finalmente, entender los resultados adversos con algunas demografías. Vinculado a lo anterior, si bien hoy Morena representa a la mayoría de la sociedad y sigue creciendo, también es cierto que hay cámaras de resonancia que debemos fracturar. Por ejemplo, en ciudades como Aguascalientes o Durango en las que podemos y debemos obtener mejores resultados, mostrando mayor empatía con un sector de la sociedad que ve con recelo al movimiento y lo descartó como una alternativa de gobierno. Esto será clave para el proyecto rumbo al 2024.

Debemos ser optimistas y alegrarnos por el triunfo. Sin embargo, el verdadero reto es hoy y tenemos la responsabilidad de transformar la realidad de las personas que nos dieron su voto de confianza y, de los que no lo han hecho, posicionarnos como una alternativa real para la solución de sus problemas. Morena crece y, con ello, la oportunidad de seguir haciendo historia.