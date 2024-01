Montaron su teatro en medio del caos

Estos primeros días del año la atención se ha concentrado en los problemas de la frontera sur, pero ahora toca a la caótica situación en la frontera norte, donde del lado estadounidense se vive como si se tratara de una obra teatral. Los protagonistas son los legisladores: no estaban en su escenario -el Congreso-, estaban en la frontera teniendo como escenografía el río Bravo y como coprotagonistas a los migrantes y a la Patrulla Fronteriza. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, acompañado por 60 legisladores republicanos, estuvieron el miércoles pasado en Eagle Pass -frontera con Piedras Negras, Coahuila-, desde donde exigieron al presidente Joe Biden políticas migratorias más estrictas, ante el ingreso -récord- de más de 10 mil personas diarias -durante algunos días- del mes pasado.

Los congresistas estuvieron a solo metros del río y fueron testigos del dramatismo que se vive todos los días, observando cómo algunos migrantes caminaban a paso lento en el río y se acercaban al lado norteamercano. Sin embargo, la aglomeración de legisladores en el lugar de los hechos fue solamente una manera de llamar la atención, porque allí no fueron a resolver nada, no sacaron conclusiones y no vieron más de lo que ya saben. Fue un despliegue con tintes políticos para llamar la atención. Fue una puesta en escena con la intención de exponer públicamente al presidente Joe Biden. Y como parte del “argumento de esta obra teatral”, los legisladores republicanos han iniciado el proceso de promover un juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, culpándolo de no tomar las medidas adecuadas para impedir la “invasión” de migrantes, cuando sus decisiones son con base en las leyes actuales migratorias y no a iniciativas personales.

Sin embargo, habrá que decirlo de manera muy clara, que no es culpa exclusiva de los demócratas, ni de los republicanos. Es una responsabilidad mutua, de manera bipartidista en la que ambos partidos deben de llegar a un acuerdo y legislar sobre leyes que ayuden, primero, a que estén contentos, y segundo, a abordar con realidad el problema que tienen encima y que, hay que reafirmar, no va a acabar de la noche a la mañana.

Las Administraciones republicanas y demócratas cada cuatro años envían sus propuestas de reformas migratorias y siempre se quedan “a medio camino” en el piso de la discusión del Congreso por politiquerías, por falta de apoyo bipartidista, y van quedando rezagadas. Ejemplos hay muchos, solo recordemos que la protección de los derechos humanos de los inmigrantes irregulares llegados a Estados Unidos siendo menores de edad tiene sus antecedentes en el año 2001, con la iniciativa de ley conocida como Dream Act, que buscaba beneficiar a un millón de jóvenes indocumentados en condiciones de vulnerabilidad por su situación migratoria. Esta propuesta ha sido “juguete” del Congreso con una serie de bloqueos a la que ha sido sometida; o la falta de consensos entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar una ley migratoria integral en 2006 (George W. Bush la Ley de Reforma Integral de Inmigración) y en 2013 (Barack Obama legislación “Proyecto de Ley para la seguridad Fronteriza Oportunidades y Modernización Migratoria), orientó al presidente Obama a hacer uso de su autoridad ejecutiva y a recurrir a la figura jurídica de Orden Ejecutiva. Y más recientemente, en octubre de 2017 el Presidente Donald Trump envió al Congreso Estadounidense su plan de reforma migratoria fundamentado en el proyecto, "Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte”, así como la propuesta de Biden que está muerta en el Congreso.

Todo ha sido un “estira y afloja” bipartidista con el interés político de por medio, pero nunca con la intención de resolver el problema ante una realidad que provoca caos, que no tiene fin y que crece todos los días. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net