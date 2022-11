Monreal ‘pintó su raya’

Dice el popular refrán ‘Que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla’, y en el asunto del Senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, aparentemente esa fecha y ese plazo ya se cumplieron.

El ‘apestado’ morenista que es despreciado e ignorado desde Palacio y que no forma parte del abanico de ‘corcholatas’ predilectas por el ‘jefe’, ha pintado su raya.

Apenas el pasado martes 8 de noviembre Monreal había vaticinado, “Vamos a esperar diciembre, diciembre y sus posadas. Porque ‘diciembre me gustó pa’ que te vayaaas. Que sea tu cruel adiós mi navidaaad’”, cuando hablaba acerca de su futuro político y su permanencia en el partido, del que es uno de sus fundadores.

Sin embargo, cuando faltaban 14 días para diciembre -el jueves por la tarde- desde el Senado y rodeado de legisladores que lo apoyan, hizo explícito -no oficial- su proyecto personal y que fue tácitamente el preámbulo de su despedida.

Su discurso fue claro, objetivo y calificó de “vulgar la ambición desmedida” que ha llegado a Morena. “El que yo estoy elaborando es un plan de reconciliación nacional, porque no creo en el odio, no creo en el rencor permanente, no creo en la confrontación permanente, si creo en la conciliación, el acuerdo y el consenso. Y creo que la República necesita reconciliación. Nosotros no queremos el pleito, nosotros no queremos el odio, nosotros no queremos el rencor, si nos distingue eso. Y por eso nosotros fundamos Morena, como una alternativa de vida y por eso nosotros contribuimos a que este movimiento se fortaleciera. Pero la ambición vulgar, la ambición desmedida se ha apoderado de Morena y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Usar los medios de comunicación oficial, usar el dinero, usar las redes controladas por el gobierno y los simpatizantes, usar los programas sociales para destruirnos, no era por lo que luchamos, al menos yo como fundador. Si van a atacarme para destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo”. Esta es sencillamente su primera proclamación abierta y directa en contra de quien -desde Palacio- le ha puesto candados a sus intenciones políticas, y es a la vez una aguda y agria crítica al presidente López Obrador.

Las frase “ambición vulgar” y “ambición desmedida”, tienen un destinatario; la crítica al uso de “medios”, “dinero” y “programas sociales”, sabemos a quién van dirigidas, y por supuesto el reto es abierto y franco, “Si van a atacarme… les va a costar trabajo”.

Es obvio, que por ninguna circunstancia Monreal será el abanderado del partido al que pertenece. Pero, por lo pronto, sutilmente adelantó el pronóstico de diciembre, ‘pintó su raya’ y de paso ‘le cantó’ algunas verdades al sujeto que ayudó a formar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quien le mandó decir, “Que sea tu cruel adiós mi navidad”. Pronto será oficial la salida de Monreal del partido y también muy pronto conoceremos los nuevos colores con los que se arropará para buscar la nominación presidencial.

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net