Momento de comprar mercado

No es secreto para nadie que luego de alcanzar el pico histórico de 1.6 millones de vehículos vendidos en 2016, la comercialización de autos nuevos en México está a la baja desde mayo de 2017. Fabricantes y distribuidores a través de sus asociaciones, AMDA y AMIA, respectivamente, atribuyen el hecho principalmente al aumento de importación de vehículos usados y a la mayor dificultad de conseguir crédito, lo que es parcialmente cierto. Lo interesante es que hace tan sólo tres meses los principales problemas eran, según las mismas fuentes, la incertidumbre ante la negociación del Tratado de Libre Comercio -o que como quiera que se vaya a llamar en la ocurrente futura administración del país- y las elecciones presidenciales. Hoy, resueltos estos dos temas, las ventas siguen a la baja y si bien es cierto que en septiembre cayeron solo 1.5% comparadas al mismo mes del año pasado, también es verdad que el número total del año es 7.1% menor que durante los primeros nueve meses de 2017. Falta ver cómo cierra este periodo anual, pero no hay que olvidar que se les “olvida” otro factor muy importante para la caída de ventas.

En mercados de países en desarrollo, como el mexicano, la mayor parte de las ventas se da en los segmentos más bajos, de autos subcompactos y compactos, obvia consecuencia del menor poder adquisitivo de la población. En esos segmentos la caída anualizada de ventas es muy fuerte, bajando 12.9% en los subcompactos y 8.4% en los compactos. Los deportivos bajaron mucho también, pero la calificación de AMDA y AMIA para los deportivos es tan rara que ponen el Seat León en la misma categoría que el Ford Mustang, así que es mejor no hacerles caso.

Los ricos son más ricos

El fenómeno es muy simple de explicar: la base de la pirámide es la más sensible a los precios y vaya que los precios de autos en México han subido. Ese incremento, justificado por los fabricantes como consecuencia de la subida del dólar, es en mi opinión el principal motivo de la baja de ventas, ya que los precios más altos le pegan más duro justo al que menos dinero tiene. Prueba de ello es que el único segmento con aumento significativo de ventas en 2018 es el de autos de lujo, que vendió 9.1% más que en 2017. Las SUV y crossovers también crecieron, pero solo 0.7%.

Las explicaciones de AMDA y AMIA son, como comenté, parcialmente ciertas. Tanto que la venta de compactos en septiembre pasado superó la de 2017 aunque solo 1.5%, lo que levanta un poco el ánimo pensando en el último trimestre, más que nada en el Buen Fin, que ya superó a la Navidad en ventas.

Pero será muy complicado que el número de 2018 sea positivo. Las marcas aún creen que los precios necesitan subir más y eso me parece incompatible con el crecimiento. Su argumento es que necesitan mayor rentabilidad, algo contra lo cual es difícil discutir, sin embargo, pese a que es el mercado grande con menor utilidad en todo el mundo, el mexicano no es un mercado que debe ser tomado a la ligera. Abandonarlo puede salir muy caro para las marcas. La que suba el precio más que las demás simplemente saldrá del mercado y volver puede ser carísimo. General Motors, con los precios iniciales del Cavalier, son una prueba de ello. Hoy, con un precio al consumidor mucho más razonable que al momento de su arribo, pasó a ser una opción interesante. Si GM está ganando dinero con ese coche no tengo idea, posiblemente esté perdiendo y esta es una consecuencia de este momento en México, con la gente con menor poder adquisitivo, crédito más difícil, más autos usados importados ilegalmente y mayores precios, el que quiera seguir con presencia en un determinado segmento probablemente necesite hacer esto, vender uno que otro auto con precio menor al costo, para el bien de la marca, por la salud de sus distribuidores, este es un momento en que varias marcas necesitan comprar mercado.