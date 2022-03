Empezamos la Cuaresma

Y todo nos recuerda que es un tiempo especial de renovación, de cambiar nuestra forma de actuar y de enfrentarnos a la vida.

Hoy es Miércoles de Ceniza. Aunque no es remoto que a estas alturas ya no recordemos exactamente lo que significa este tiempo tan especial en el cual el Señor nos invita a recapacitar sobre algunas cosas muy importantes para nuestra vida y nos recuerda que es una buena oportunidad para mirar lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde dirigimos nuestros pasos…

En el Evangelio se nos habla de Conversión. Pero hoy me parece muy bueno que reflexionemos en el significado profundo de la Palabra Conversión tal como el Señor Jesús quiso enseñarla y como la han interpretado algunos autores contemporáneos que nos explican cómo el ser humano desde que nace va caminando de espaldas hacia un futuro, pero acumula en sí mismo un pasado que inevitablemente lleva a cuestas.

En un determinado momento, este ser humano, decide despojarse de todo cuanto significa un peso excesivo y llevar de su pasado, hacia su futuro, únicamente aquello que es significativo y bueno para él.

Conversión por lo tanto es una opción.

Por ella hay la posibilidad de dejar atrás el pasado, todo cuanto estorba, para avanzar decididamente hacia donde Dios nos invita y nos quiere llevar.

Sobre todo en forma personal significa deshacernos de todo lo malo, del pecado, de lo que nos avergüenza y que quisiéramos olvidar.

Bien podemos poner todo eso en las manos amorosas de Dios ya que Él sabe perdonar, consolar y aliviar todo aquello que nos duele en lo más hondo del corazón.

Tenemos también que poner en las manos de Dios los errores, que se han cometido a lo largo de la historia, para que Él los sane y purifique…

Es preciso rescatar lo bueno, renovar los ideales de justicia, libertad, fraternidad que han germinado en nuestras mentes y en nuestros corazones, para hacerlos vivir y fructificar.

Urge construir la paz y valorar el respeto a la vida.

Aprender también de la sabiduría popular que nos dice: No se atrapan moscas con vinagre…

Todavía es posible aspirar a una vida plena, libre de ataduras y condicionamientos, todavía podemos luchar por la justicia, por la paz y por el amor que son los ejes principales sobre los que gira todo el Evangelio.

El ejemplo de nuestros antepasados no se pierde, y las palabras de Cristo Jesús no resuenan en el vacío.

Si no cultivamos estos ideales, si no cumplimos la voluntad de Dios, si nos quedamos en palabras o mirando lo que hacen o no hacen los otros, en vano nos llamamos cristianos, en vano nos decimos patriotas, en vano nos creemos grandes.

Si vamos a recibir la Ceniza como un rito, sin fe y sin amor, o nada más para que nos digan: “Acuérdate que eres polvo…” que en fin, eso ya lo sabemos.

Lo que tenemos que recordar es que salimos del polvo y tenemos que volver a Dios, pero como polvo luminoso, santificado por la Gracia divina, por los sacramentos y por el amor que cultivamos cada día…

Invitación: Volver a Dios

¿Qué te gusta, Señor, qué no te gusta de mi vida, mi presente y pasado, de lo que amo, suspiro y anhelo y persigo?

Tu sabes, bien, Señor a dónde va mi corazón en momentos en que sale alado en busca de un anhelo distinto de tu amor…

Quisiera Señor, saber ver las cosas como las miras Tú.

Y no pensar que yo tengo la única verdad.

Quisiera amar las cosas como las amas Tú, Señor.

Quisiera ser un poco, como un día fuiste tú, y dejar por donde paso la huella de tu amor…