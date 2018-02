Miel y hiel de magnos eventos beisboleros internacionales en Jalisco

Se recuerda gratamente que el Estadio Panamericano de Beisbol casa de los Charros de Jalisco fue sede, a principios de marzo de 2017, de uno de los cuatro grupos de la fase Octavos de Final del Clásico Mundial de Beisbol (World Baseball Classic o WBC), con presencia de los seleccionados de Italia, Puerto Rico, Venezuela y México; evento excelentemente organizado igualando nivel de otras sedes que fueron Tokio, Seúl y Miami. Sumamos ahora a lo positivo que desde el pasado viernes 2 hasta el próximo jueves 8 de este febrero se desarrolla con muchísimo éxito en el mismo escenario la sexagésima edición de la Serie del Caribe, comprobándose que en Jalisco hay plena capacidad para alojar magnos eventos de talla mundial con garantía de éxito, tanto en eficaz operación general como en masiva asistencia de público, con gran derrama económica y potenciando la imagen de nuestro Estado por sus óptimas condiciones para brindar cálida hospitalidad y buena seguridad conforme a la infraestructura y estabilidad existente.

Hay severo contraste entre la excepcional organización de esos importantes eventos y el mediocre desempeño deportivo que en el marco de ellos tuvieron los seleccionados de peloteros que representaron a México, ya que en el WBC el conjunto mexicano no pudo calificar a la siguiente etapa, de Cuartos de Final, que correspondió desahogarse en el Petco Park casa de los Padres de San Diego, en esa urbe californiana, y por ende no logró llegar a las etapas Semifinal y Final ocurridas en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, y es de lamentar que no hay hasta ahora éxito para el equipo que compite representando a nuestro país en el máximo certamen de beisbol profesional latinoamericano disputado por selecciones de peloteros integrados a los equipos que conforman las Ligas profesionales jugando beisbol en invierno en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y por supuesto México, que ha fracasado al haber caído ante el equipo de Puerto Rico en el cotejo inaugural, sucumbiendo posteriormente el sábado 3 de febrero al enfrentar al equipo de Cuba y siendo apabullado al día siguiente por la Selección de Venezuela, perdiendo en medio de inconsistencias y errores tanto del mánager Romar Benjamín Gil, como de varios de los peloteros.

La afición mexicana anhelaba ver a un equipo nacional procurar con fuerza la máxima corona beisbolera de Latinoamérica y ha venido manifestando su apoyo acudiendo en gran cantidad a la casa de la novena albiceleste jalisciense, siendo decepcionante que México puede quedar en el último lugar del torneo sin calificar a las Semifinales, siendo ello vergonzoso jugando en casa y contar con la ventaja del fuerte apoyo desde las repletas tribunas, en un torneo que resulta sumamente alcahuete dado que sólo se elimina a uno de los cinco equipos en competencia.

México está en franca desventaja al haber conformado un escuadrón sin los mejores elementos y armado en base a filias, fobias, caprichos e intereses especiales de directivos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), de los Tomateros de Culiacán y del mánager Benjamín Gil, quien además no ha mostrado su capacidad reconocida como brillante estratega y experto en óptimo manejo de las habilidades de sus peloteros, haciéndonos recordar ahora más sus conocidas vulgares actitudes extradeportivas y antiéticas por las que aún no se le ha sancionado, por cierto.

El equipo mexicano integrado por la LMP, que preside Omar Canizales, con su polémico timonel Benjamín Gil, quien recién condujo a Tomateros de Culiacán al campeonato de la campaña 2017-2018 de la LMP, no tiene la fortaleza para enfrentar a las poderosas novenas de los países participantes en la Serie del Caribe, al no concitarse a los mejores peloteros del momento en cuanto a calidad, experiencia y condición físico atlética, y se ha estado apreciando claramente que no se tomaron buenas decisiones, aunque se considera adecuado hayan convocado a buenos peloteros como los receptores Sebastián Valle y Gabriel Gutiérrez Beltrán, los infielders Joey Meneses, Ronier Mustelier, Jesús “Jesse” Castillo Montaño, así como los outfielders Sebastián Elizalde, Rico Noel y Chris Roberson, además de los lanzadores Aldo Montes, Sergio Mitre, Miguel Peña, Barry Enright e Isidro Márquez, siendo polémico lo relativo al infielder Issmael Salas y al jardinero Justin Greene, mas por antecedentes y rendimiento hay peloteros que no son los más adecuados para haber sido concitados como los lanzadores Edgar González, Héctor Daniel Rodríguez, Rolando Valdez, Casey Coleman, Nick Struck, Ryan Kussmaul y Jesús Adrián Castillo, así como los infielders Fernando Pérez, Walter Ibarra y Japhet Amador; en tanto hay varios que son de considerarse mejores y más valiosos que los que no deberían estar y lamentablemente no fueron convocados, como los serpentineros Sergio Francisco Romo, Tyler Alexander, Will Oliver, Eddie Gamboa, Jaime Lugo, Carlos Bustamante y Esteban Haro, el outfielder Alex González, además los infileders José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, Agustín Murillo Pineda y Paul León.

Ojalá la popular canción “El Mechón” —con la que se identifica a Sergio Romo, extrañamente vetado por el dirigente de la LMP—, que ha sido difundida varías veces por el sonido del Estadio de Charros especialmente cuando el equipo mexicano ha estado haciendo agua en su pitcheo, les haya generado a los culpables del mal armado del equipo la necesidad de reflexionar asumiendo responsabilidad y otorguen la explicación que la noble afición merece.

