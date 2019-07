México, sin cónsules en 11 ciudades de EU

“Se acercaron a él con el sueño de finalmente poner en orden sus documentos de inmigración y salir de las sombras. Elvis Harold Reyes prometió que él podría ayudar. Una comunidad de trabajadores mexicanos en Plant City creía que era un abogado. Les dijo que podía arreglar su estatus migratorio a cambio de una tarifa, aunque no tienen calificaciones legales. Cuando las cosas no funcionaron, dijeron que dejó de contestar su teléfono o los amenazó. Luego comenzaron a circular rumores de que las personas que habían ido a Reyes estaban recibiendo órdenes de deportación”.

Así narra el Tampa Bay Times el caso de mexicanos que pagaron cinco mil dólares a quien supuestamente les ayudaría. Jesús García Méndez, con cinco hijos en Estados Unidos (EU) y uno en México, fue uno de decenas de estafados por el falso abogado.

Este caso, dado a conocer hace el 11 de junio, ocurrió en el área que le corresponde atender al consulado de Orlando, Florida. Esa representación no tiene hoy titular.

Días más tardes, y a cientos de kilómetros, se reportaba que en Texas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había detenido a 52 migrantes indocumentados, en un operativo que duró cuatro días, según reportó la agencia EFE.

“La redada del ICE tuvo como resultado el arresto de nueve personas en la región del Valle del Río Grande, siete en San Antonio, 20 en Laredo y 16 en Austin y Waco. De esa cifra, 46 eran hombres y seis mujeres, según el comunicado de ICE. Asimismo, la mayoría de los detenidos (47) eran de nacionalidad mexicana”. (https://www.telemundo.com/noticias/2019/06/24/ice-arresta-mas-de-50-inmigrantes-durante-una-redada-de-cuatro-dias-en-texas).

De las ciudades en que ocurrió esa redada, el gobierno de México no ha designado titular del consulado de San Antonio.

También en el mes pasado, en un solo operativo las autoridades migratorias de Estados Unidos reventaron una casa de McCallen en un barrio acomodado en donde detuvieron 66 indocumentados de diversas nacionalidades. En esa ciudad texana, el consulado mexicano está acéfalo.

En Seattle, donde se estima que hay más de 160 mil indocumentados, tampoco hay titular del consulado mexicano. Y en Oxnard, California, los niños envían cartas a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para abogar por sus padres, ante el clima de hostilidad contra los migrantes. Ahí, igualmente, México no tiene cónsul. https://laopinion.com/2019/01/21/ninos-ciudadanos-suenan-con-legalizar-a-sus-padres-indocumentados/

En medio de amenazas de Donald Trump de lanzar nuevas redadas contra migrantes a nivel nacional México se da el lujo de retrasar los nombramientos de cónsules en ciudades clave.

En concreto, los consulados que hoy están sin titular corresponden a ciudades como Seattle (Washington), Orlando (Florida), Nuevo Orleans (Luisiana), Calexico, San Bernardino, Oxnard y Fresno (California), Boise (Idaho), Portland (Oregon), y San Antonio y McCallen (Texas).

Hace un mes que Trump lanzó su nueva amenaza de redadas masivas, previstas originalmente para iniciar el 4 de julio, pero que postergó unos días.

De entonces a la fecha, la opinión pública ha sabido de manifestaciones xenófobas por parte de agentes del ICE, que no solo se burlaron del padre e hija salvadoreños que fallecieron al intentar cruzar el Río Bravo, sino que hoy han sido revelados mensajes en correos electrónicos de 2017 donde los agentes fronterizos se deseaban “¡Feliz cacería!” antes de emprender una redada para detener a 8 mil ilegales. https://www.eldiario.es/desalambre/Feliz-caceria-correos-inmigracion-EEUU_0_916909015.html

En medio de esa pesadilla para los migrantes mexicanos, la cancillería no tiene prisa por nombrar a quienes podrían encabezar la defensa de sus compatriotas en once importantes ciudades. ¿Por qué Marcelo Ebrard no tiene prisa? Vayan ustedes a saber.