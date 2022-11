La recontramarcha que este domingo se llevará a cabo -promovida desde Palacio Nacional- pudiera tener varios calificativos, como la de venganza, represalia, vendetta, etc., pero también se le puede llamar la del desquite, para demostrar que el movimiento lopezobradorista puede congregar a más gente que las que salieron a las calles el pasado 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Seguramente lo que veremos este fin de semana, desde la Columna de la Independencia y hasta la plancha del Zócalo capitalino, será el aglomeramiento de miles de mexicanos -posiblemente más que en los que asistieron a la de ‘El INE no se toca’-, pero también estamos seguros que un considerable porcentaje de los que vayan serán acarreados y no ciudadanos que por iniciativa propia decidan tomar parte.

Esta semana dirigentes de Morena de diferentes estados ‘aclararon’ que la gente en sus entidades “se organiza para pagar los autobuses que los llevaran a la Ciudad de México”... ¡Ja,ja.ja.ja!

En el preámbulo de la revanchista marcha de López Obrador y haciendo referencia a la marcha a favor del INE, el columnista Bret Stephens de The New York Times (NYT), titula su colaboración de esta semana de la siguiente manera: ‘¿México será la próxima Venezuela?'. En el artículo, ubica a AMLO “como una versión de izquierda de Donald Trump. AMLO no solo es otra versión de Trump. Es peor, porque es un demagogo y un operador burocrático más eficaz”. Señala que de manera trumpiana, AMLO llama a sus críticos “racistas, ''clasistas” y ''muy hipócritas” y en su objetivo principal “ha intentado debilitar, eliminar o neutralizar toda una red de entidades que se crearon para ser controles del poder presidencial”.

Y agrega, “¿Qué significaría que AMLO se saliera con la suya? Su mandato presidencial de seis años termina en 2024 y es poco probable que permanezca formalmente en el cargo. Pero hay una antigua tradición mexicana de gobernar tras bambalinas. Llenar el INE con personas cercanas es el primer paso para regresar a los días de votos manipulados que caracterizaron a México”.

El columnista del NYT hace referencia al poder que han adquirido las fuerzas armadas, a la manera como el gobierno se ha rendido ante los carteles de la droga, “al nuevo estatismo de AMLO que funciona incluso peor que el anterior” y los gastos en programas sociales que suplieron a los programas de combate a la pobreza que estaban funcionando en el país, “que vinculaba la asistencia a mantener a los niños en las escuelas”, además de eliminar un sistema de salud que cumplia con las necesidades elementales de un gran sector de la población. Y termina diciendo que “Los defensores de AMLO pueden argumentar que el presidente sigue siendo popular entre la mayoría de los mexicanos debido a su preocupación por los más pobres. Pero la realidad tiene una forma de pasar factura. Lo que los mexicanos enfrentan cada vez más con AMLO es un ataque a su bienestar económico, seguridad personal y libertad política y al Estado de derecho. Si los mexicanos no tienen cuidado, este será su camino a Venezuela”. ¿Usted, qué opina?

PD. Esta reflexión a las noticias -ALGO MÁS- dejará de publicarse por dos semanas, regresando nuevamente (Dios mediante) el lunes 12 de diciembre.

daniel.rodriguez@dbhub.net