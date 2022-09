México, en la dirección incorrecta

La organización Causa en Común (que suma los esfuerzos de ‘Ciudadanos para una Causa en Común’ y ‘Horizontes y Oportunidades’ en pro de la defensa de los derechos, la libertad y la democracia), acusó la semana pasada al presidente Lopez Obrador de mentir en sus apreciaciones y logros en materia de seguridad durante su cuarto informe de gobierno.

Durante su informe el mandatario presumió cifras en economía, recuperación del empleo, desigualdad, inversión pública y seguridad. En este último rubro el mandatario hizo menciones verídicas, sobre todo en lo que se refiere a una baja del 2.8 por ciento en homicidios dolosos, sin embargo los especialistas han criticado que esa reducción es aún insuficiente, muy poco perceptible, tomando en cuenta que desde que asumió la presidencia el promedio de asesinatos anuales ronda alrededor de los 35 mil, lo que son estadísticas altísimas y preocupantes.

De acuerdo con México Unidos en Contra la Delincuencia, desde 2016 “no se ha tenido una disminución significativa” y las cifras continúan creciendo al no existir un plan concreto para frenar la delincuencia.

Para Causa en Común “el Sistema Nacional de Seguridad Pública es un fantasma, pues no promueve el desarrollo policial, ministerial ni el sistema penitenciario”, además de que “Fiscalía General de la República, que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al Presidente y su desempeño es lamentable en términos de eficiencia y eficacia”.

En su reporte de Julio 2022 de Ipsos (multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia) que titula ‘What the worries the world’ (Que preocupa al mundo), presenta las principales inquietudes de la gente en diferentes países y la manera que se percibe si se va en la dirección correcta o incorrecta. Y en ese informe se destacan de manera preferente los asuntos de -en ese orden- inflación, pobreza/desigualdad, crimen/violencia, desempleo, economía y corrupción política. Y en lo que se refiere a crimen y violencia, el promedio mundial habla de que el 26 por ciento de la población está preocupado en ese renglón, lo que no sucede en México, ya que según este reporte nuestro país está a la cabeza de la percepción mundial de la inseguridad con un 61 por ciento de la población que dice es su preocupación prioritaria.

El presidente en el informe de la semana pasada quiso amortiguar el problema reconociendo los grandes pendientes que aún existen en cuestiones del combate a la violencia, sin embargo las disminuciones son insignificantes ante la gravedad que se tiene encima.

La ciudadanía, muy al margen de la popularidad que las encuestas le dan al presidente, está consciente de que se no se va en el camino correcto, y así lo muestra el el reporte de Ipsos, que señala que el 55 por ciento de la población en México dice que que se va en la dirección incorrecta. ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net