México en el torbellino de la guerra económica global

La guerra económica ya no es una amenaza velada: es una realidad que redefine el equilibrio global. Las nuevas disputas internacionales no se libran en los campos de batalla, sino en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los tableros tecnológicos. Los protagonistas ya no son solo generales, sino ingenieros, banqueros y estrategas políticos, decididos a doblegar a sus adversarios mediante sanciones, bloqueos, aranceles y controles tecnológicos.

Hoy vivimos una era marcada por la confrontación económica, donde las reglas que sostuvieron la estabilidad mundial durante décadas están siendo desmanteladas. Las economías nacionales están siendo arrastradas a una nueva era de incertidumbre y competencia feroz, con impactos directos en la vida cotidiana de millones de personas.

Washington redefine las reglas del juego

En el centro de esta sacudida global se encuentra la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esta disputa va mucho más allá de la competencia comercial: es una lucha por el control de las tecnologías clave, los flujos de capital y los recursos estratégicos del planeta.

Estados Unidos ha desplegado todo su arsenal económico para reconfigurar el orden global. Las exigencias para que Europa aumente su gasto militar al 5 % del PIB, las sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte, los aranceles generalizados y las presiones cambiarias son solo algunas de las herramientas que ha utilizado Washington en su ofensiva.

Europa, que durante décadas se sintió protegida bajo el paraguas estadounidense, ahora se cuestiona su lugar en el mundo. Sus líderes han comenzado a replantear tanto sus compromisos económicos como sus alianzas militares, ante la evidencia de que la era del “aliado incondicional” ha terminado.

México, entre la espada y la pared

México enfrenta esta realidad desde una posición particularmente delicada. Nuestro país ha sido blanco de prácticamente todas las armas económicas estadounidenses:

Aranceles amenazantes que pusieron en jaque el Tratado de Libre Comercio.

Restricciones sanitarias a nuestras exportaciones agrícolas.

Presiones para frenar los flujos migratorios centroamericanos.

Y una creciente presión para actuar contra los cárteles, ya etiquetados como “amenazas terroristas” por voces influyentes en Washington.

Además, la cooperación militar y tecnológica con Estados Unidos nunca había sido tan intensa. México sigue adquiriendo tecnología de seguridad compatible con la de su vecino del norte, y la coordinación en temas de inteligencia es cada vez más estrecha.

Quien observe estos hechos de forma aislada podría concluir que estamos en medio de una confrontación bilateral. Pero la realidad es más compleja: lo que vivimos es una reestructuración profunda del sistema económico global, donde Estados Unidos impulsa nuevos alineamientos con consecuencias de largo alcance.

Las verdaderas cartas sobre la mesa

Para México, los frentes de negociación están claramente definidos:

Alineación en la guerra económica contra China. Esto implica adherirse a los controles tecnológicos y comerciales que Washington promueve para frenar a Beijing.

Seguridad regional. La presión para actuar contra el crimen organizado transnacional se ha vuelto una prioridad absoluta.

Acceso a recursos estratégicos. Energía, minerales críticos y aguas compartidas forman parte de la agenda geoeconómica.

Gestión migratoria. El interés compartido en ordenar los flujos migratorios ya es un eje central de la relación bilateral.

México actúa con inteligencia estratégica, y puede convertir esta coyuntura en una oportunidad. Nuestra ventaja geográfica es irrebatible, y un mayor acoplamiento económico con Estados Unidos -si se negocia con visión de largo plazo- puede detonar inversiones, empleo e infraestructura.

En materia de seguridad, más allá de las resistencias políticas, es innegable que nuestro país necesita frenar la expansión del crimen organizado. Una cooperación efectiva, respetuosa de la soberanía, puede ser parte de la solución.

En el ámbito energético, México puede atraer inversiones millonarias en petróleo, gas y minería, siempre que combine apertura con control estatal estratégico.

Y en migración, el enfoque debe ser claro: proteger los derechos humanos, pero también construir un modelo ordenado que anticipe el inevitable cambio demográfico que convertirá a ambos países en destinos preferentes de la migración suramericana.

Mirar más allá del ruido inmediato

México resiste la tentación de perderse en la inmediatez de cada arancel, cada sanción o cada desencuentro diplomático. Lo que está en juego no es solo el comercio bilateral, sino la posición de nuestro país en un nuevo orden económico mundial.

La verdadera pregunta no es cómo sobrevivir a la siguiente crisis o a la próxima negociación difícil, sino cómo insertarse de forma estratégica en la nueva arquitectura económica que está surgiendo.

México juega sus cartas con visión, y puede no solo resistir la tormenta, sino emerger más fuerte, con una economía más integrada, más segura y con un mayor margen de acción en el mundo.

luisernestosalomon@gmail.com