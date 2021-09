Mexicanos en postemporada de la gran carpa

Ya en la recta final de la agenda ordinaria de las Grandes Ligas, la Nacional y la Americana; hay luz sobre cuáles serían los conjuntos con posibilidades de llegar a la fiesta grande del béisbol profesional a gran escala universal independientemente de si son o llegan como líderes de su División o acceden a la posibilidad de pelear por el lugar comodín en cada uno de los circuitos.

Y aunque obviamente pensando en que a escasas dos semanas de que culmine el calendario ordinario todavía puede haber algunos movimientos sobre todo en el tema de los espacios para el lugar comodín, podemos elucubrar sobre los peloteros mexicanos que podrían llegar a la postemporada de acuerdo a las posibilidades que tienen sus equipos conforme a sus respectivas ubicaciones en las diversas divisiones en los dos circuitos de la Major League Baseball MLB.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la antigua liga, tienen toda la posibilidad de estar presentes en la etapa de playoffs el conjunto de los Bravos de Atlanta que no alberga a ningún mexicano en sus filas; Cerveceros de Milwaukee donde participa con gran eficacia y utilidad el infilder mexicano Luis Urías; Gigantes de San Francisco que tampoco incluye en esta campaña a ningún pelotero mexicano; Dodgers de Los Ángeles donde ya sabemos transita con gran éxito el serpentinero sinaloense Julio César Urías Acosta, quien marcha como líder en victorias de las mayores; Cardenales de San Luis donde participa el lanzador sonorense Giovanni Gallegos que hace una buena labor como relevista; y Rojos de Cincinnati que cuenta con el aún joven y eficaz lanzador relevista veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, quien debutó y permaneció por varios años con Yankees de Nueva York.

Y en la Moderna Liga, Mantarrayas de Tampa Bay en cuyo roster no figura ningún beisbolista mexicano; Medias Blancas de Chicago que tampoco suma a algún pelotero azteca; Astros de Houston que tiene en sus filas al sinaloense José Luis Hernández Urquidi, quien también ha logrado cierto éxito; Medias Rojas de Boston en el cual milita el outfilder mexicano Alexander Brady Verdugo; Yankees de Nueva York donde hace no mucho fue eliminado de su roster el mexicano Luis Cessa; Azulejos de Toronto en cuyas líneas se desempeña el tan experimentado como destacado serpentinero taponero Joakim Augustine Soria Ramos, de larga carrera en la Gran Carpa, así como el joven receptor Alejandro Kirk, quien además de su buena labor como mascotero se ha revelado como un eficaz aporreador; Marineros de Seattle donde no hay ningún mexicano; y Atléticos de Oakland donde milita el colmilludo y experimentado serpentinero Sergio Romo.

Hasta este viernes, ya habían sido eliminados 14 equipos de los 30 que arrancaron la agenda ordinaria de esta temporada 2021 que está cerca de bajar el telón.

Por la Liga Americana se despidieron seis conjuntos; los Orioles de Baltimore, Rangers de Texas, Mellizos de Minnesota, Reales de Kansas City, Angelinos de Los Ángeles y más recientemente los Tigres de Detroit y los Indios de Cleveland.

En tanto que por la Nacional, se bajaron de la pelea los Diamondbacks de Arizona, Piratas de Pittsburgh, Nacionales de Washington, Marlins de Miami, Cachorros de Chicago y Mets de Nueva York.

