Menos redes y más acciones

El viernes pasado se conmemoró el Día del Periodista en México y como cada año, en cada una de las fechas que celebran este oficio -porque son varias- las felicitaciones de políticos y funcionarios a periodistas y comunicadores fluyeron en redes sociales.

No conozco a un solo periodista al que le guste ser felicitado por hacer su trabajo y menos cuando las palabras de reconocimiento, por muy elocuentes que sean, provienen de gobernantes o miembros de la clase política. Al contrario, la incomodidad es el factor común ante estas felicitaciones, principalmente cuando lo único que desea el gremio es realizar su trabajo sin poner en riesgo su integridad o seguridad personal.

Sin embargo, en este país estamos muy alejados de que ello ocurra porque 121 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha, según lo documenta la organización civil Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas.

De esta cifra de asesinatos se desprende que en la administración de Enrique Peña Nieto se cometieron 47; mientras que justo en el primer día del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró el crimen de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, quien fue asesinado en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con Artículo 19, Veracruz es la Entidad con el mayor índice de estos homicidios, con 26. Como si no fueran suficientes las atrocidades que pesan sobre el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el número de periodistas asesinados durante su gestión fue el más letal: 17.

Con estos antecedentes resulta irónico, pero sobre todo, indignante, que las personas encargadas de garantizar tanto el derecho a la libertad de expresión, como el de acceso a la información sean las primeras en publicar mensajes vacíos de felicitación por el Día del Periodista, pero al mismo tiempo, sean omisos y/o negligentes en brindar la seguridad necesaria y crear las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su profesión sin que vaya su vida de por medio.

Vale la pena retomar el llamado de Artículo 19 al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a los Poderes del Estado y a los órganos autónomos, a considerar las pautas para garantizar estos derechos, publicadas el mes de diciembre.

Y ya entrados en gastos, hacer extensivo este exhorto a las autoridades locales, para que recuerden que la congruencia debe regir sus acciones, para eso fueron electos o designados en sus cargos. Que antes que cualquier felicitación, esperamos que actúen a la altura de la labor que se les ha encomendado.

Y cito a Ana Ruelas, directora de Artículo 19: “No podemos esperar un cambio radical, ético y político, si no tenemos medios libres, capaces de disentir y criticar; no podemos hablar de este cambio radical si no existe una ciudadanía participativa que tenga la posibilidad de actuar libremente para su desarrollo, para la justicia y para la memoria”.

