Meneses la rompe en Grandes Ligas

Después de una década en Ligas Menores, llegó la recompensa a su perseverancia y destacado desempeño para el mexicano Joey Meneses, quien vive su mejor momento profesional en el mejor beisbol del mundo donde ha logrado un debut soñado y una racha que le ha permitido atraer los reflectores y seguramente alargar su permanencia en la Gran Carpa, incluso por qué no, hasta firmar un mejor contrato con un equipo de mayor nivel.

El primera base sinaloense cumplió su primer partido en MLB con los Nacionales de Washington y se destapó conectando un cuadrangular colaborando en la victoria de su equipo que se impuso por 5-1 a los Mets de Nueva York, para un debut soñado del pelotero en la MLB.

En ese que fue su primer llamado para abrir en la novena inicial, conectó jonrón solitario con elevando entre los jardines derecho y central del Nationals Park, en la baja de la séptima entrada al primer lanzamiento del relevista Yoan Lopez.

Joey Meneses, de 30 años de edad, jugó de primera base y se paró cuatro ocasiones en la caja de bateo; se ponchó dos veces, lo pusieron out con un elevado y mandó un batazo de cuatro estaciones.

Más tarde en conferencia de prensa virtual en la sala de los Nacionales de Washington, Meneses habló de cómo vivió su primer cuadrangular en el juego de su debut ante los Mets de Nueva York.

“Fue muy emocionante, trataba mucho de calmar las ansiedades que tenía, las emociones que sentía, trataba de no pensar mucho en lo que estaba viviendo, en lo que estaba haciendo. Cuando pegué el jonrón, iba como corriendo, como que no me lo creía, como en shock, no sabía bien lo que estaba pasando, iba corriendo y disfrutando el estadio” aseveró.

El cada día más famoso “Cabajoey”, sigue dando de qué hablar cuando todavía no ha transcurrido siquiera un mes de su debut.

De acuerdo a la publicación en MLB, en la columna de Sabor en números de Efraín Ruiz Pantín, escribieron lo siguiente del también jugador de los Tomateros de Culiacán.

“El bateador derecho de 30 años ligó para .400 (de 35-14) en sus primeros 10 compromisos en la Gran Carpa, la mejor marca para un mexicano en un lapso igual, bien por encima del .360 que puso Erubiel Durazo tras su arribo en 1999”.

Y con el jonrón que bateó el sábado contra los Padres, sumó su quinto bambinazo en sus primeros nueve cotejos.

Desde 1901, un solo jugador había dado más jonrones que Meneses en sus primeros nueve encuentros en las Mayores: Trevor Story, de los Rockies, que estalló con siete en sus primeros nueve juegos de la campaña del 2016.

A la leyenda del “Cabajoey” también se le puede sumar una seguidilla de cinco juegos dando dos o más hits, empatada como la más larga para un novato de los Nacionales con una de Bryce Harper en 2015. Y los 15 hits que bateó en sus primeros 11 juegos son el tope para un pelotero del club en sus 11 duelos iniciales en MLB.

El primera base de los Tomateros de Culiacán dijo que espera poder tener buenos números y demostrar que tiene la calidad para estar en los Nacionales o bien en otra organización de las Grandes Ligas, es por eso que nunca pensó en regresar al beisbol en el verano en México, porque sabía que tarde o temprano tendría la oportunidad de debutar en las Mayores. Hoy Meneses con su irrupción en MLB rompe con la teoría de que existe determinada edad para llegar a la Gran Carpa, lo que además, deja constancia de que gracias a su tesón, fijeza y constancia, puede disfrutar las mieles del triunfo en las Grandes Ligas y solo queda desearle una prolongada racha positiva y todo el éxito que se merece porque lo difícil será mantenerse en ese nivel.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1