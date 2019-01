Me canso ganso que en el pleito todos perdemos

Los mafiosos narco-huachicoleros que han sido amos y señores para hacer de Jalisco uno de los estados con más tomas clandestinas en los ductos de Pemex, especialmente en Tlajomulco, Tala y Zapotlanejo, seguro son los que más festinan la escalada en el pleito que se traen desde la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro Ramírez.

El que lejos de que el Gobierno federal, el estatal y los municipales se coordinen para hacer un frente común para combatirlos, estén exacerbando sus diferencias, les sigue dando márgenes amplios de acción para seguir con las ordeñas clandestinas, y por consiguiente con la imposibilidad de que el ducto Salamanca-Guadalajara pueda regularizar su funcionamiento.

Esta realidad no hará más que agravar la situación -que con su peculiar estilo ha reclamado con razón Alfaro- que ha provocado el desabasto de gasolinas. Porque es indiscutible que por no haber acompañado la guerra contra el huachicol con una estrategia que haya evitado el cierre de gasolineras por falta de producto, además de seguir provocando muchas molestias a los automovilistas y sus familias, ha pegado ya a las actividades productivas en la Entidad.

Lo más preocupante es que el tono de confrontación que ha retomado Alfaro ya fue tema en la rueda de prensa matinal presidencial, y a preguntas expresas AMLO ya también soltó metralla.

Si el martes el Presidente se limitó a decir que los reclamos del gobernador eran sólo para polemizar, ayer subió también el tono y dijo que Alfaro no era “serio” sino más bien “publicitario”. Negó que se tratara de una acción de represalia política, como lo ha sugerido el propio Alfaro y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Dijo que, pese a que el sabotaje de los huachicoleros ha provocado la intermitencia del uso del ducto, el abasto ha mejorado en Jalisco y reprochó a Alfaro que diga lo contrario. Y cerró con un “zafo” a lo que consideró una “provocación” alfarista. Curiosamente, en medio de estos dimes y diretes empezó a circular ayer en redes un video en el que se recuerda el reportaje que se publicó en el portal de la periodista Carmen Aristegui que liga a Alfaro con la delincuencia organizada, entre otros graves señalamientos.

La respuesta de Alfaro no se hizo esperar. En sus redes escribió que el problema de la falta de gasolina no era “un asunto publicitario”, que requería toda la “seriedad” del Gobierno federal y que no dijera “zafo” a su responsabilidad. “No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso”, concluyó con esta frase que popularizó el propio Presidente en su toma de protesta, acompañando su mensaje de un video donde se veían las largas filas en las gasolineras locales.

Más que tomar partido, como sociedad debemos exigir tanto al Gobierno federal como al Gobierno del Estado dejarse de disputas de poder haciendo cálculos de escenarios de contienda político-electoral aún muy lejanos, ponerse de acuerdo para resolver cuanto antes el desabasto, y combatir juntos, como es su obligación, a las bandas delincuenciales que manejan el huachicoleo y otras redes delictivas, con las que siguen causando violencia e inseguridad, y que apuestan y fomentarán por todos los medios esta división de autoridades con las que sólo ganan ellos y perdemos todos como comunidad.

