¿Mayweather Jr.?, peligroso para su salud

En el segundo round Manny Pacquiao tomó distancia de su adversario, colocó sus guantes en el cinturón del calzoncillo, lo subió a su cintura y trató de respirar profundo, lo hizo con dificultad, le costó trabajo hacerse de esa bocanada de oxígeno; lo repitió en episodios posteriores, después de lanzarse con su popular seguidilla de golpes, puso lona de por medio, para volver a hacerse de aire, y aunque ya sin tanta dificultad, fueron momentos en que el asiático se observó cansado.

Se impuso a Keith Thurman por decisión, estadounidense que se presentó en supercampeón Welter AMB, con 30 años de vida, 29-0, 22 nocauts, el sábado en Las Vegas, y ganó Pacquiao por su larga experiencia y calidad. Thurman, con alguna riqueza boxística, se internó en la brecha que abrió Juan Manuel Márquez, el derechazo al rostro del filipino, golpe que le entra como cuchillo en mantequilla desde aquel 12 de diciembre de 2012, un machacar pelea tras pelea que sigue disminuyendo la capacidad física del oriental.

Pacquiao es supercampeón Welter AMB, es una marca que vende, pero buscar una revancha con Floyd Mayweather Jr., es otra derrota anunciada y peligrosa para su salud. Que se dedique mejor a explotar su nombre ante adversarios del nivel de Thurman, Broner, Matthysse, Jessie Vargas, a todos los ha derrotado, no pertenecen a las grandes ligas, pero le untan cuero y le hacen ganar bolsas interesantes.

Gerardo Marrón, ex secretario de la Asociación de Boxeo de Aficionados de Jalisco, recordó que el campeón mundial de peso Completo FIB, OMB, AMB, Andy Ruiz Jr., siempre mostró tener mucho temperamento, “lo llevé a competir a Chicago en 2007 en eliminatoria olímpica, en aquel grupo de boxeadores también iban Arturo Reyes, Óscar Valdez, Marco Peribán, entre otros.

Andy Ruiz Jr., un boxeador limitado para los Completos, por estatura y peso, pero siempre ha sido de mucho temperamento. Hoy como campeón mundial va a ganar buen dinerito; es rápido y pega fuerte. Joshua se arrugó al sentir sus golpes.

- ¿En la revancha le gana Ruiz Jr., a Joshua?

- Sí. Sucede algo en el boxeo, cuando el boxeador busca la revancha dice estar seguro que la ganará, pero en el subconsciente ya la perdió; lo he visto en mis púgiles, tras perder la revancha dicen ‘le iba ganando pero no sé qué pasó, me dio un locazo’”.

Gerardo Marrón participaría como tercer entrenador de la Selección de boxeo en los próximos Juegos Panamericanos en Lima, Perú, pero “por circunstancias personales no podré ir. Va el entrenador Abel Vargas. Ya me apunté para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.

Carlos “Mexicanito” Licona contra el venezolano Nohel Arambulet por el campeonato internacional Minimosca CMB, hoy en el Parque San Rafael.

Willmank Canónico Brito vs. José Luis “Kiko” Guzmán en peso Superpluma a 10 rounds en el Auditorio Enrique Bátiz, Cuautitlán Izcalli. La función es de Juan Manuel Márquez y Real Boxing Promotions. Y por ahí estaré atisbando.