Más extranjeros y otras medidas emergentes en Liga del Pacífico

Además del analisis sobre el fracaso deportivo de México en la sexagésima edición de la Serie del Caribe que se efectuó del 2 al 8 de febrero pasado en el estadio de beisbol casa de los Charros de Jalisco en Zapopan y haberse impuesto la pírrica aunque interesante multa —por el precedente que establece— por sus actitudes y acciones vulgares y antideportivas al polémico mánager Román Benjamín Gil de los Tomateros de Culiacán, otro tema importantísimo que tuvo desahogo en la reciente “reunión informal” de los directivos de los ocho equipos que integran el máximo circuito de beisbol profesional jugándose en invierno que es Liga Mexicana del Pacífico (LMP) —efectuada hace días en Hermosillo, Sonora—, fue el relativo al escenario y análisis al impacto que resultara del inminente inicio del nuevo esquema de competencia de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) —el máximo circuito mexicano del Rey de los Deportes jugándose profesionalmente en época de verano—, ya que justo en este año 2018 se inaugurará el formato novedoso de contar con doble temporada en un solo ciclo anual.

La primera temporada de la LMB bajo el nuevo esquema de dos campañas en el mismo año iniciará en aproximadamente 10 días y el segundo calendario y su respectiva postemporada estará finalizando en el mes de septiembre, a muy pocas semanas del inicio en el mes de octubre de las actividades ordinarias de la LMP, en lo que será la temporada 2018-2019 del circuito invernal y no pudiendo haber sido de otra manera, tal como se adelantó, en esa reciente reunión de la alta jerarquía de la LMP iniciaron a bosquejar cómo buscarán afrontar la compleja problemática que indudablemente aquejará al circuito en razón de la fatiga de muchos o quizá la mayoría de los peloteros, que jugando en ambas Ligas tendrán mucho muy escaso tiempo de descanso y para perseverar en buena forma física con el objetivo de tener condición física y mental adecuadas, a fin de presentarse oportunamente en su respectivo campamento de pretemporada y estar en plena disponibilidad para afrontar el reto del inicio del calendario ordinario de la temporada invernal, que es por ahí entre los días 9 al 11 de octubre de este que será beisboleramente intenso 2018.

Aunque es un tema que no debe dejarse de lado, lo cierto es que no se avanzó sólidamente en la discusión sobre la imperiosidad, en cuanto a que deba darse el paso que ya se generó en la LMB en cuanto a la habilitación de la plena calidad de peloteros mexicanos a todos los que, por no haber nacido en suelo patrio, están estamentados como extranjeros al no ser oriundos y a pesar de contar los atributos legales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les señala para ser considerados nacionales, como el haber nacido de uno o ambos padres con nacionalidad mexicana o haber obtenido esa calidad de connacionales al haber logrado recibir legalmente la naturalización correspondiente, según alguna de las diversas formas jurídicas que al efecto están normadas por la Constitución de la República y sus consecuentes leyes reglamentarias, ya que de resolverse así, los equipos podrían abrir su abanico de posibilidades en cuanto a cooptar peloteros incorporándolos en su roster en calidad de paisanos, liberando espacio que ahora ocupan al estar en sus equipos como extranjeros muchos de los llamados “pochos” y podrían así contratar a otros beisbolistas de diversa nacionalidad a la nuestra, para fortalecer su roster enfrentando así con menos dificultad el handicap que reviste la menor oferta de buenos jugadores por culminar muy agotados muchos de los que están en el mercado ordinario, tras desahogarse la pesada agenda bicampaña de la LMB. Es imperativa la eliminación del candado que impide que jueguen como mexicanos todos los peloteros que lo son legalmente y que por el sectarismo y conveniencia de la LMP no tienen reconocido ese que es su derecho constitucional.

En lo que sí se avanzó, y según se pudo adelantar en este espacio hace algunos días antes de la celebración de la reunión de jerarcas, se ha informado que es muy posible que la primera medida que habrán de adoptar los dirigentes de las ocho organizaciones que conforman la LMP para tener mayor posibilidad de enfrentar con éxito el gran reto que será la próxima temporada a iniciar en octubre próximo, será incrementar el número de peloteros admisibles en el roster con calidad de extranjeros, pasando de los ocho que hasta ahora son permitidos a un número de 10, quedando pendiente el análisis de otras medidas complementarias como podría ser el aumento del roster de los 29 peloteros a que está acotado hasta ahora y poder llegar a contarse hasta con 32, pero incluyendo al menos dos novatos, de tal forma que esos jóvenes estarían recibiendo oportunidad de participar con asiduidad y foguearse obteniendo experiencia idónea que los consolide.

Sigue pendiente el análisis sobre la reducción a sólo cinco los días que en general deban esperar los equipos para poder reactivar jugadores que hayan sido temporalmente inhabilitados por diversas causas, modificándose el esquema que es actualmente de cinco días de espera para reactivación de peloteros de campo y 10 en relación a los serpentineros.

No obstante, será hasta a fines de este mes de marzo de 2018 cuando se formalicen acuerdos en la reunión que sí tendrá carácter de asamblea formal.

