Más allá del TLC y el Mundial

Puede ser que para entonces ya no exista el TLC, pero México, Estados Unidos y Canadá organizarán juntos el Mundial del Futbol de 2026. La noticia no es que México vaya a tener por tercera ocasión un Mundial, eso sólo importa a los organizadores que ganan mucho dinero con ello, sino que serán en los tres países.

Después de un cuarto de siglo de liberar barreras comerciales las tres naciones estamos mucho más integradas de lo que se piensa. Esto es: podemos acabar formalmente con el Tratado, lo que no se puede destruir es la cantidad de relaciones que México, Estados Unidos y Canadá han construido a lo largo de una generación.

Los presidentes y sus ideas fijas son coyunturales y a lo mejor un día hasta le vamos a agradecer a Trump (sotto voce) habernos sacado de la zona de confort en que nos habíamos instalado en materia de acuerdos comerciales (en todo caso lo haremos, no tengo duda, cuando ya esté bien muerto y enterrado y no tengamos que aguantarle ni los insultos ni la jeta). Lo que no puede cambiar ningún presidente o primer ministro, sea tonto o inteligente, xenófobo o abierto, son los más de mil billones de dólares que se intercambian cada año entre los tres países, ni los más de un millón de dólares en mercancías que cada minuto cruzan la frontera de aquí para allá y de allá para acá. Lo que no puede cambiar ningún presidente es lo importante que somos los unos para los otros y que juntos los tres valemos más que solos.

El de 2026 será el Mundial de los aviones, pues se jugará en 16 sedes distintas (tres de Canadá, tres de México y 10 de Estados Unidos). La distancia entre las sedes más lejanas, Ciudad de México y Edmonton, es de cuatro mil 900 kilómetros, esto es 48 horas seguidas conduciendo o seis horas de avión en vuelo directo. A simple vista es una locura. Ninguna otra zona del mundo podría hacerlo con estas distancias, salvo nosotros, gracias a la integración que hemos logrado en estos años. El Mundial tripartita es una excelente noticia, porque en momentos en que los tambores llaman a guerra comercial nos recuerda lo cercanos que estamos, a pesar de las distancias sean enormes.

¿Para el momento del Mundial vamos a estar más integrados o más distanciados que ahora? Nadie lo puede decir a ciencia cierta, pero si tuviera que apostar diría que más integrados, con tratado trilateral, con bilaterales o incluso sin ellos.