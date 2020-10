Dentro de la nueva normalidad, cuando podamos ir a los grandes teatros de la ciudad en calidad de público, (ya nos avisaron que) conseguiremos solo ocupar un máximo del 30% de las localidades en cualquier recinto. Y es que para venues como el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Teatro Degollado eso significa una reducción importantísima en grandes números; no digamos el Teatro Experimental, Blumenthal, Torres Bodet, Estudio Diana, por mencionar algunos de pequeño formato donde se pierde poco pero muchísimo en su dimensión. Piense en su negocio, trasládelo a lo que usted hace. De pronto un día así por decreto sólo podrá acceder al 30% de su cartera de clientes mientras que muchas otras empresas de otros sectores funcionan -no con las mismas medidas- con la cartera completa. Dispar, ¿no cree? Hemos hablado que la operación de un teatro, sigue costando lo mismo. Un equipo de producción no podría reducirse ni en horario ni en sueldo, por el contrario sus labores aumentan al tener que sanitizar equipo propio y ajeno, escenografías, utilería, escenario, en fin. Imagínese ahora si acaso se pudieran reducir los costos de la creación en sí misma. Los artistas no deberían -por estar en tiempos de crisis- reducir sus costos o ganancias. Ahora en estos tiempos, hasta la promoción de su espectáculo toca a las mismas compañías y en términos de gestión publicitaria no es menor, aunque ese es un tema que bien vale la pena tocar más adelante.

Siendo clara, no veo que las llantas o las tuercas cuesten menos, que ir a comer a tal o cual restaurante en tiempos de COVID sea más accesible, que la ropa esté en oferta o que los burócratas estén cobrando menos por la misma razón. En esta ciudad donde el botón de pánico se ha vuelto irrisorio para propios y ajenos, donde la nueva normalidad no aplica para todos sino para unos cuantos y esos cuantos por supuestos que no son los artistas, celebro la apertura del Teatro María Teresa. Los espacios independientes intentan zafarse contra viento y marea de las grandes estructuras de las que hemos sido beneficiarios y víctimas como artistas. Los “consejos artísticos” que van cambiando cada seis años o los que simplemente han estado ahí por mucho más tiempo del que deberían haber estado, dictan con la autoridad que la historia del arte avala para escoger tal o cual artista o tal o cual política cultural que permita regenerar el tan aclamado “tejido social”. Gracias al Teatro María Teresa por animarse, ojalá quepamos todos: público y artistas. Que sirva para el ejercicio más grande de todos, el quehacer artístico. La temporada con todo y pandemia ya arrancó. ¡Mucha mierda y rómpanse ambas piernas!

