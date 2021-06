María Belén Sánchez: Las Verdaderas Causas

Si analizamos detenidamente la situación mundial y/o nacional e incluso personal; o si hiciéramos una encuesta preguntando opiniones disparadas; o si escuchamos con sinceridad lo que grita sin voces nuestro propio corazón, nos daremos cuenta de que el descontento bulle por todos los ángulos y que “todo anda mal”.

Si miramos a fondo la realidad, veríamos claramente que es nuestro propio descontento el que cubre de nubes grises todo el firmamento; pero automáticamente miramos de oriente a poniente para ver quién es culpable o de dónde vienen las causas.

Y así, sin más los de arriba culpan a los de abajo, los de abajo a los de arriba, los de derecha a los de izquierda, los conservadores a los liberales, los chicos a los grandes, y los grandes a los pequeños.

Y en resumidas cuentas ninguno de nosotros somos capaces de preguntarnos: Y yo, ¿qué tanto tengo que ver en todo esto?

Si llueve me quejo, si hace frío también, si hace calor me molesto y si el sol o el aire... de cualquier manera, nada me complace.

Aunque mirándolo bien, esta realidad, no es precisamente nueva, ya en todos los tiempos y edades, se ha constatado que el ser humano es de lo más contradictorio: si es blanco, lo quiere negro, y... en fin, de cualquier forma, color, calidad o textura, siempre hay un antónimo para oponer, y menos mal que la condición humana es exclusivamente dual: arriba o abajo - frío caliente - luz oscuridad - noche y día - revés o derecho... y así sucesivamente.

Es buena esa dualidad, ya que si tuviéramos más opciones, el rollo se multiplicaría exponencialmente.

* * *

Pero ya está bien, vamos a dar vuelta a la página y miremos algún ángulo más optimista:

Hace ya tiempo que la TV trasmitía un programa que captaba la audiencia de un gran público.

Y ciertamente era un buen programa, bastante entretenido y de calidad: me refiero a aquel “Cien mexicanos...”

Pues resulta que hoy volví a ver a Marco Antonio Regil promocionando un curso de desarrollo humano: y ¡oh sorpresa! me pareció un tema estupendo de una persona juiciosa, que habla de responsabilidad, de asumir los propios roles, saber dar y darse cuentas...

Y sobre todo, en su programa no desdeña el aspecto “espiritualidad”; ese que a veces devaluamos olímpicamente, sin darnos cuenta de que es uno de los aspectos principales de nuestra personalidad. Es allí donde germina y de donde fluye toda la gama de pensamientos, sentimientos, acciones y actitudes que brotan casi espontáneamente de la persona, ya que, muchas, o casi todas de estas manifestaciones vitales, brotan casi involuntariamente de nosotros en lo más

íntimo de nuestro ser.

Ciertamente, hay en nuestro mundo –y en nuestro México– personas de mucha calidad, pero yo me

pregunto a veces:

¿Por qué esta gente que nos invita y nos ayuda a ser mejores, no son noticia?

¿Por qué vamos hurgando siempre en lo más vulgar y rastrero?

¿Por qué no se promueve aquello que eleva nuestra calidad de persona?

¿Por qué se devalúa el aspecto espiritual que es donde se dan las auténticas realidades del ser humano?

Todo esto y mucho más es lo que tendíamos que reflexionar, y en algunos momentos meditar, antes que andar por allí buscando causas y causantes a lo que nos aflige y discutiendo por todo.

Más bien, en silencio hagamos una oración pidiendo a Dios nos conceda luz para reconocer nuestra parte de responsabilidad y para que los líderes y/o guías, sepan serlo de veras en la mejor forma sin devaluarse, ni bajarse del pedestal, sino asumiendo con dignidad el rol que este mismo Dios les ha confiado, poniendo en sus manos la antorcha que es luz y guía en el camino.