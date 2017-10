Mapas insólitos

El 26 de octubre saldrá a librerías un libro que se anuncia muy peculiar y también muy interesante. Se trata de una serie de cincuenta mapamundis organizados alrededor de tres ejes: tierra, mar y aire; humanos y animales, y globalización. El autor es un geógrafo inglés, profesor de la Universidad de Newcastle, Alastair Bonnett. El título del libro es New Views. The World Mapped Like Never Before: 50 maps of our physical, cultural and political world (Londres, Quarto Publishing).* Ya de Bonnett se ha publicado en español otro libro muy original, un “manual de geografía de territorios ignotos y sin cartografiar”, titulado Fuera del mapa (Blackie Books, 2017).

New Views establece una cartografía inédita, basada en estudios serios y recientes de distintas instituciones científicas, que registra desde vías marítimas hasta flujos migratorios, pero también fenómenos ajenos a la acción humana, como las poblaciones de hormigas o la densidad de relámpagos por kilómetro cuadrado en los diferentes puntos del planeta (una región de Venezuela es donde más se registran).

Por ejemplo, sobre el reino animal hay un mapa que señala dónde hay más variedades de insectos comestibles (aunque no cuánta gente se los come); en las regiones de color oscuro (entre las que están México y China) hay unas 200 o 300; también figuran países como Tailandia (donde crían grillos) y Brasil. Otro mapa muestra el número de especies venenosas, y ahí también México es campeón, con 80. La diversidad de hormigas, de anfibios y de aves es asimismo tema de sendos mapas.

Una información muy peculiar es la del mapa de caídas de aerolitos, hecho con datos de todas las que hubo en el mundo de 1994 a 2013. Se trata de cuerpos celestes de entre 1 y 20 metros, más o menos (el tamaño varía por el nivel de impacto, medido en unas unidades llamadas joules); se marca dónde cayeron y si de día o de noche, y se constata que, de plano, no hay lugar en el mundo que esté a salvo de posibles pedradas espaciales. Otro mapa bastante aterrador, pensando en temblores y ciclones, es el de vulnerabilidad a desastres naturales. Ahí poco consuela que México esté entre los segundones comparado con lugares como Chile, Japón o Centroamérica...

En cuanto a los fenómenos sociológicos, hay mapas bastante deprimentes sobre poblaciones migratorias (los países con mayor cantidad de inmigrantes), de densidad de gordos (México todavía no está en la liga de los EEUU, que tiene más del 30%, pero poco le falta, mientras que en China y el sureste asiático no son más que alrededor del 5%), de contaminación ambiental, de número de armas por habitantes... Otros mapas muy interesantes son los de las rutas marítimas y aéreas, ambas con gran concentración en el Atlántico norte. Y también hay información tan absurda como la densidad de franquicias de fast-food gringas por millón de habitantes, donde los campeones son Canadá, Australia, el Reino Unido, Islandia, Malasia y los Emiratos Árabes.



