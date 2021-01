Manuel Bartlett, una oveja de Andrés López

Estimado Manuel Bartlett, que fuimos amigos por un largo tiempo, cuando fuiste exitoso gobernador de Puebla, nos reunimos muchas veces hasta comidas en la casa de gobierno de Puebla y en Chapala siempre tenías clara inteligencia y visión.

Ahora me causa una gran decepción y sorpresa, yo esperaba que no ibas a seguir y obedecer ciegamente las ilógicas y caprichosas ocurrencias de Andrés López, como el ordenar que se cancele la producción de energía natural, los paneles solares, que evitan la contaminación que produce la energía que causa la CFE, Manuel tu sabes que Andrés López no le importa la contaminación ni cuidar de la naturaleza, no tiene la menor idea, es caprichudo, es ilógico; y tú, que si usas el cerebro, no puedes aceptar y seguir las ordenes de cancelar las acciones que son ejemplo de innovación y responsabilidad en el mundo, ahora otra cosa muy dudosa, negativa, el documento falso que publico la Comisión Federal de Electricidad y luego acepto la misma CFE su falsedad, que culpa a la energía limpia del gran apagón causado por el humo de un incendio al pastizal en el campo de Tamaulipas, que perjudico a gran parte del Norte del país; y Andrés López lo toma como causa negativa y perjudicial; y tu Manuel erróneamente con la CFE apoyas la tontería y equivocación de López de ratificar la prohibición del uso de empresas que producen energía limpia.

La CFE con tu aprobación, Manuel Bartlett, a propósito del apagón dijo que ordenará al centro nacional sacar de operación parte de generación de las centrales verdes.

A pesar que un juez declaro inconstitucional el aumento de entre 407 y 725 por ciento a las tarifas de transmisión que la CFE cobra a los privadoscon proyectos renovables de auto abasto! Que ha lanzado regulaciones en contra de estos proyectos de energía limpia.

¡Realmente es el colmo, Manuel Bartlett, que por obedecer ciegamente a López apoyes esas estupideces y caprichos!

Por favor reflexiona y piensa en el beneficio que hace la energía limpia a México, hazle entender a López lo positivo, ojala y te haga caso y no pase como sucedió con Poncho Romo, que era el jefe del gabinete y el mejor del gobierno, y como no le hacían caso se hartó de escuchar las tonterías y caprichos de López y mejor renuncio, poniéndoles el ejemplo a todos los miembros del gabinete.