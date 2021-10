Manny Pacquiao, sus tres etapas en el boxeo

Fue un verdadero gigante cuando enfrentó a los boxeadores mexicanos Marco Antonio Barrera, Erik “Terrible” Morales y Juan Manuel Márquez, peleas en igualdad de condiciones, demostraciones impresionantes en su primera etapa, que impulsaron a Manny Pacquiao a los cuernos de la luna.

La victoria sobre Barrera en el Alamodome, San Antonio, Texas, se convirtió en su ingreso a las grandes ligas en 2003. A Marco Antonio lo superó por nocaut técnico en 11 rounds, y sorprendió a muchos aficionados mexicanos, el oriental no figuraba en la élite global. Esa noche no hubo campeonato mundial en disputa.

Siguió Juan Manuel Márquez, la izquierda de Pacquiao envió en el primer round a la lona al mexicano, quien se incorporó para ir por la victoria, sin embargo, se encontró con otro izquierdazo que lo regresó a la tarima, se puso de pie para recibir en la mandíbula otro golpe de izquierda, y a la lona. Túnel denso, no se veía una luz para salir de esos tres minutos, terminar de pie, la izquierda de Pacquiao, electrizante, esperaba concluir la obra, se sentía en el ambiente derrota por nocaut para Márquez. Finalizaba el primer capítulo, así lo anunciaba el campanero, y quién sabe qué le dijo el manager Ignacio Beristáin a Juan Manuel en la esquina en el minuto de descanso, que tras sonar la campana para el segundo capítulo, lo que momentos antes parecía el final, el boxeo lo festejaba como el inicio de una tetralogía que honraría a este deporte. Fueron doce rounds intensos, de nivel boxístico a tope en Las Vegas, el 8 de mayo de 2004. Los jueces emitieron empate. Vimos ganar al mexicano.

En marzo de 2005, al espectacular filipino le presentaron a Erik “Terrible” Morales. El tijuanense derrotó al oriental por decisión. En el desempate, enero de 2006, Pacquio noqueó al tijuanense en el round 10, y en la tercera edición, noviembre de 2006, resolvió más fácil, lo KO a ”Terrible” en tres episodios. Los tres encuentros en Las Vegas.

Paquiao ascendía a rompe taquillas, los promotores Bob Arum y Oscar de la Hoya, aspiraban al jugoso negocio. El californiano anunciaba que Manny Pcquiao ya pertenecía a su promotora, que el oriental había aceptado conformar el elenco de De la Hoya, al registrar su firma en un documento. Pero resultó que Bob Arum, presidente de Top Rank, la que promovió a De la Hoya en varios de sus combates más espectaculares, hacía otro anuncio, apenas terminada la paliza que Pacquiao le había propinado al “Terrible” en la tercera edición: que al filipino lo había firmado por cuatro años Top Rank.

Marco Antonio Barrera, recibió la revancha, perdió otra vez con Manny por decisión en Las Vegas en octubre de 2007.

Juan Manuel Márquez estaba listo para derrotar a “Pac-Man” en su segunda entrevista, se fueron a las tarjetas, y otra vez los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada, vieron ganar al asiático. Crecían las dudas. Las Vegas apostaban por el negocio.

El imán de taquilla de Pacquiao estaba desbordado, Bob Arum, con su enorme experiencia, ya había construido el numerito para agigantar el negocio, y empezaron los triunfos impresionantes, increíbles, iniciaba la segunda etapa del filipino. Le ganó en fila a Oscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Angel Cotto, Joshua Clottey, Antonio Margarito “Sugar” Shane Mosley. Un circo.

El tapatío Oscar “Chololo” Larios enfrentó a Manny Pacquiao en 2006, perdió por decisión, y dijo que “creo que sus peleas han estado arregladas. La verdad es muy fuera de lo normal que Pacquiao, primero, le haya ganado a De la Hoya, y después noquear y darle palizas a Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clothey, Antonio Margarito. No puede ser posible, que un servidor, de súpergallo, pelearle en pluma, y llegarlo a dañar en Manila. Todo es extraño, creo que sus peleas han estado arregladas, es que no creo que le haya ganado a De la Hoya y después a los demás. No es normal que de mosca vaya subiendo divisiones y en welter siga con esa apegada para noquear. Es raro que yo le haya dado más pelea”.

Tercer episodio, sube al ring Juan Manuel Márquez, y vuelve a poner orden, seriedad en el boxeo. 12 episodios históricos, el mundo boxístico esperaba que el gritón anunciara como ganador al mexicano. Otra vez los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada mantenían al taquillero como triunfador, otra vez en Las Vegas, en noviembre de 2011. Tras terminar la pelea, José Sulaimán, ex presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo a quien esto escribe, “la Comisión Atlética de Nevada es enemiga de los boxeadores mexicanos”.

Juan Manuel quería la tetralogía, Pacquiao declaraba que ese negocio estaba resuelto. El 8 de diciembre de 2012 en Las Vegas, el mexicano fulminó al filipino en su cuarta entrevista, nocaut estremecedor en seis rounds, de esos que acaban con carreras boxísticas, así puso fin al teatro construido por Bob Arum, y le devolvió credibilidad al boxeo. Es cierto, el “Pac-Man” ya jamás fue el mismo.

Así inició la tercera etapa y el descenso de Manny Pacquiao, se enfrentó a adversarios de media tabla, cualquiera le metía derechazos como cuchillo en mantequilla. Impresionante cuando su público, al que conquistó con las victorias increíbles que le montó Arum, creyó, a pie juntillas, que Pacquiao le ganaría a Floyd Mayweather Jr.

En cada pelea recibía más castigo innecesario, se resistía al retiro. El cubano, Yordenis Ugás, propietario de un boxeo cumplidor, comprobó el 21 de agosto que el revienta taquillas ya no tenía nada que hacer en el pugilismo, sólo arriesgar su integridad física.

Manny Pacquiao, de 42 años de edad, confirmó su retiro del boxeo el miércoles, para seguir con su campaña presidencial en Filipinas. Y por ahí estaré atisbando.