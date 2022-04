Mandar al diablo las instituciones, y luego a la Ley

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue abrumado y abriendo frentes por todos lados a unos días del proceso de revocación de mandato, que es, por donde se le vea, más un acto propagandístico y ejercicio de movilización político-partidista oficial, que un auténtico ejercicio de participación ciudadana.

Cuando parecía que retomaba el control de su rueda de prensa mañanera luego de los sobresaltos que desde finales de enero le costó la revelación de la Casa Gris de su hijo fifí, José Ramón López Beltrán, en Houston, esta semana ha vuelto a ser fatídica para AMLO y altamente preocupante para los mexicanos por el desprecio al Estado de Derecho que han mostrado los altos funcionarios civiles y militares de la 4T, empezando por el Presidente.

Agobiado, por un lado, porque su reforma energética en materia eléctrica no avanza ni en la pista legislativa donde el bloque opositor pareció resistir los embates y la seducción desde el poder morenista; ni en la diplomática donde la tensión con Estados Unidos escala sin freno y ayer regresó nuevamente a Palacio a su embajador Ken Salazar; y ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y por otro, por todos los yerros y delitos en los que han caído para promocionar la jornada de la revocación que no ha entusiasmado como quisieran ni siquiera a las bases donde tienen a sus votantes más seguros, desde su creciente encono con las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sobre todo por las violaciones a la Ley que han hecho sus funcionarios y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y las autoridades militares, por prestar un avión para llevarlo a él, y al dirigente morenista, Mario Delgado, a promover la consulta a distintos estados, el presidente ha endurecido nuevamente su narrativa con muy desafortunadas declaraciones.

Si el lunes pasado ya se había visto mal, negando que el titular de la Segob hubiera publicitado la consulta haciendo uso de un avión de la Guardia Nacional, y acompañándose del líder morenista y mandos castrenses, pese a todas las fotografías y videos que lo prueban, ayer de plano salió de sus casillas cuando al arremeter contra la SCJN por no declarar el martes pasado constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, tronó diciendo que “no me vengan de que la Ley es la Ley, que no me vengan con ese cuento”.

Si en 2006, cuando siendo ex candidato presidencial que reclamaba fraude electoral del panista Felipe Calderón mandó “al diablo a las instituciones” y se le criticó, ahora como Presidente debe ser inaceptable que incumpla el compromiso que asumió al tomar protesta del máximo cargo público, de cumplir la Ley.

Nuevos asomos de las cada vez más grandes tentaciones autoritarias (¿dictatoriales?) de AMLO.

jbarrera4r@gmail.com