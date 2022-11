Ante los rumores de que Pablo Lemus le hizo “ojitos” a Morena al celebrar la postulación de México para que albergue una vez más los Juegos Olímpicos en 2036, el alcalde aseguró que sólo se trató de apoyar la propuesta del canciller Marcelo Ebrard, más allá de colores y partidos. Sobre todo porque Guadalajara se vería beneficiada con sedes alternas.

El presidente municipal aclaró a los mal pensados y buscapleitos: “Algunos, sobre todo mis rivales políticos, adentro y afuera, lo interpretaron como un acercamiento partidista, pero no lo es. Yo creo que hay algunos dentro de MC que me quieren ver fuera… y algunos de Morena que se sienten amenazados. Entre ellos se pusieron de acuerdo para decir que me ando acercando a Morena”.

En conclusión, acentuó que está muy contento en Movimiento Ciudadano y listo para lo que viene.



* * *



El consejero de la Judicatura de Jalisco, José de Jesús Becerra, continúa denunciando despidos de trabajadores y suman 98 desde mayo a la fecha. Ayer demostró ante los medios de comunicación

y hasta un notario que sus oficinas se quedaron sin personal de apoyo para realizar sus funciones. ¿Por qué la limpia? Insiste en que es una represalia por no haberse alineado con las decisiones del resto de los consejeros en temas como el nombramiento de jueces laborales y el cambio de adscripción de juzgadores.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, ya dijo que se trata de un tema administrativo entre los consejeros Iván Novia y José de Jesús Becerra. Ayer se buscó a Novia para una entrevista y no respondió.



* * *



Nos dicen que Jesús Ibarra, quien es el presidente saliente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se aventó una frase polémica recientemente, tras declarar que en temas de corrupción estamos mal en Jalisco, pero vamos bien en acciones para su combate. Para que estén tranquilos.

Apenas el pasado lunes les precisamos los resultados del Proyecto de Justicia Mundial, que publicó el Índice Global de Estado de Derecho 2022. Uno de los hallazgos es que Jalisco presentó un deterioro en los contrapesos del Gobierno del Estado. Y el peor puntaje es para la ausencia de corrupción en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. ¿Entonces cómo vamos?