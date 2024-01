Mal día para el gobernador…

Ayer por la mañana se registró una nueva polémica en Movimiento Ciudadano. Y se detonó por la designación de Jorge Álvarez Máynez como el precandidato a la Presidencia de México, en una decisión impulsada por Dante Delgado y Samuel García. Pero esa “crisis” duró pocas horas.

Ante la designación, el gobernador de Jalisco reaccionó duro y a la cabeza. Como decían en el pueblo, no dejó títere con cabeza y le pegó a Álvarez Máynez, pero también criticó a Samuel García por asumirse como líder del movimiento y “destaparlo” entre botana y chelas. Hubo frases contundentes como: “Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo… no son líderes de este proyecto”.

Sin embargo, todo cambió cuando se vieron a personajes como Pablo Lemus, Clemente Castañeda y Manuel Romo levantándole la mano a Álvarez Máynez durante su registro como precandidato. Arroparon al zacatecano. Y eso se evidenció como un desmarque contra el gobernador de Jalisco.

Dicen que ahora las decisiones importantes de MC a nivel nacional ya no se tomarán desde Jalisco. Que será desde Nuevo León. ¡Tómala!

Alguien definitivamente se retirará de la política. ¿O qué?



* * *



Hablando de políticos, pero de los que no se han retirado, nos confirman que el ex gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, está preparando su regreso por la puerta grande. La próxima semana, cuando cierra la precampaña presidencial de Xóchitl Gálvez, se registrará para competir por un escaño en el Senado. Y por la vía plurinominal para no batallar mucho.

Este 15 de enero se cumplen 15 años desde que dejó su último cargo importante (como secretario de Gobernación con Felipe Calderón). La política le sonríe nuevamente a Ramírez Acuña, quien ya se había alejado de la actividad pública.



* * *



A propósito de panistas, ¿ya vieron los anuncios espectaculares en algunos puntos de la ciudad donde se publica un semanario que tiene como portada a Diana González, presidenta del PAN en Jalisco?

La dirigente partidista se animó por fin a impulsar con más energía su interés por la candidatura a la Presidencia Municipal de Guadalajara por la coalición PAN-PRI-PRD. Aunque no han definido fechas, aparentemente será a mediados de febrero cuando se tomen las decisiones.

¿Alguien sabe dónde anda Mirelle Montes? O más bien: ¿A dónde va?