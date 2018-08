Esta semana

El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el nombramiento de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) argumentando que hay corrupción y que muchos funcionarios de la empresa han terminado en las filas de compañías eléctricas internacionales, que ahora le venden energía “importada” a México a precios carísimos.

La polémica que ha generado el nombramiento de Bartlett en ese cargo tiene más que ver con sus capacidades personales, que con la correcta o equívoca política de revisar los contratos celebrados por el gobierno actual.

Manuel Bartlett tiene 82 años, experiencia de gobierno como Secretario de Gobernación y titular del Consejo Federal Electoral, ha ganado puestos de elección popular hasta llegar a ser gobernador de Puebla y legislador en varias ocasiones, pero no se le conocen aptitudes técnicas para entender el complejo manejo de una empresa tan sofisticada de la escala de la CFE, como tampoco el talento empresarial que exige el manejo eficiente y competitivo de una empresa de clase mundial.

Da pena que la “Cuarta Transformación” del país, como llama López Obrador a su anhelo, se empiece a basar en criterios políticos y clientelares y no en eficiencias bien sustentadas. Es la cruda cara del populismo que empieza por tender las redes que permitan ejercer un control político absoluto. ¿O acaso la fama del señor Bartlett es impoluta?

Pero más pena da que le vayamos a creer que las razones que dio para nombrar a Bartlett al frente de la CFE son ciertas. Las empresas que están generando electricidad lo hacen en México, con inversión nueva y bajo las normas que les permite la Reforma Energética. Justificar malos nombramientos con mentiras o medias verdades habla muy mal de su estilo personal de mandar, y todavía no gobierna.

Mal augurio.

ATALAYA

Resurge el antisemitismo nazi

En Estados Unidos, donde se creía que la tolerancia y la diversidad étnica y religiosa eran paradigmas inamovibles, gracias al racismo manifiesto de Trump y a su adhesión a la Supremacía blanca, ya no son el baluarte del “Melting Pot” americano y por el contrario, según estadísticas señaladas por Fared Zakaría, destacado comentarista de ese país, el neonazismo virulento y el antisemitismo agresivo han crecido preocupantemente a partir del año pasado coincidiendo con el período presidencial de Trump. No es ningún secreto que Trump ha alentado abiertamente a los supremacistas blancos y a sectas reaccionarias como el Ku Klux Klan, la John Birtch Society y otras más con sus comentarios discriminatorios y su admiración abierta y peligrosa por los regímenes dictatoriales, como el de Erdogan en Turquía, Duterte en Filipinas, Sisi en Egipto y ahora sus comentarios acerca de la vigencia vitalicia del presidente de China, que le gustaría gozar de ella según sus propias declaraciones.

En efecto, el antisemitismo se incrementó en más 50% de la población y el racismo en contra de los latinos, árabes y africanos en cerca del cuarenta por ciento en dos mil diecisiete, o sea en el año que Trump inició su período presidencial pero no termina ahí la preocupación por la admiración no disimulada de Trump por las dictaduras del mundo, sino que abiertamente ha apoyado a los gangs de ultraderechistas y fanáticos supremacistas blancos, lo que está fracturando seriamente el frágil tejido social de ese país, pues no pierde oportunidad alguna para exaltar las bondades del racismo y machismo a ultranza, como lo revelan sus aventuras sexuales y su acoso a las mujeres, ya paradigmático y plenamente comprobado, en toda su historia. Esto es una grave amenaza para la democracia norteamericana.

Por Sergio López Rivera

REGIONES

Del 2008 al 2018, enormes tensiones al estancamiento y la expansión económica

A 10 años de la gran recesión del 2008, se puede observar una regularidad en la economía mundial que indica cómo hoy en el 2018, ha habido una repetición cíclica de expansión y contracción. En estas condiciones cíclicas, las medidas comerciales proteccionistas acompañadas de las políticas ultra expansivas de los grandes bancos, finalmente frenan el crecimiento económico global, aunque a corto plazo sirvan para hacer más lenta la desaceleración del crecimiento y atenuar los efectos económicos de una brutal parálisis repentina.

Tal como se vio en Estados Unidos a mediados de 2006, las ganancias corporativas alcanzaron la cima; y dos años después, en 2008, lo hicieron las inversiones y el PIB, para casi inmediatamente después, registrar cambios en sentido opuesto con la disminución de los beneficios económicos. Todo lo que provocó la segunda Gran Recesión económica mundial del 2008. Si bien, después, hasta 2012, la economía de Estados Unidos creció un poco, lo que sucedió en 2013 evidenció las tendencias deflacionarias y al estancamiento, prolongando la baja de las ganancias hasta 2015.

Ahora, se ha confirmado con el ligero crecimiento de la actividad económica del 2018 y quizá también del 2019, lo que se puede prever, siguiendo esta regularidad cíclica básica de la economía estadounidense, es que la recesión volverá a repetirse quizá en el 2020. Esto sugiere que a la baja en las rentabilidades ha seguido la disminución de las ganancias y después, la caída en las inversiones, empleos e ingresos. O sea, la desaceleración del crecimiento en las actividades económicas para reanudar el ciclo expansivo.

Entre ganar y perder impulso económico, se suscitan dudas acerca de la recuperación económica en el corto plazo y sobre el enorme esfuerzo y desgaste social que implica estarse sobreponiendo constantemente a tal inestabilidad. Como los ciclos de estancamiento y expansión de los mercados, condicionan todo el resto de las experiencias de la vida de relación humana, es indudable que esta alternancia levanta enormes interrogantes sobre el papel de la racionalidad y la irracionalidad de la economía en la historia. Pero, sin duda, fuerza a los negocios pequeños y medianos, como a las personas, a encontrar alternativas creativas e innovadoras con que resolver tan enormes tensiones para sobrevivir.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

Hombre de buena palabra

En México entero, estamos viviendo una etapa muy significativa para nuestro futuro; aunque realmente, no es una situación excepcional, pues gran parte de los países de mundo, están bastante alejados de una tranquilidad auténtica.

Pero, ah cómo nos ayudaría, contar con líderes que supieran responder como tales, a la palabra empeñada. Carecemos de ellos, pues parece que disfrutaran en coleccionar, promesas incumplidas; justificaciones, en lugar de resultados.

Necesitamos gente de buena palabra; de bien decir, y mejor hacer. Personas que piensen (condición sine-qua-non), expresen y actúen, de manera congruente. Por ello es un verdadero placer, escuchar los mensajes del Papa Francisco, a la par que lo vemos laborar de manera incansable, como si estuviera en la plenitud de sus mocedades.

Y digo que es un hombre de buena palabra, porque con la misma naturalidad y sencillez que expresa sus profundas convicciones y anhelos, parece seleccionar las palabras claras –del lenguaje común y hasta anecdótico– que perfilen con certera precisión, lo que necesita comunicar; al tiempo que va sembrando, convicción.

Así, en un breve video de escasos dos minutos, que empezó a circular por las redes, hace pocos días, abre conversa, con el subtítulo impreso, que nos señala un claro derrotero: “Tenemos mucho que hacer y debemos hacerlo juntos…”; de manera que en un mundo tan dividido en pensamientos y acciones, nos marca como atención primordial: “Saber escuchar… las diferencias nos dan miedo, pero nos hacen crecer”. Dando personal y vívido ejemplo a una de sus expresiones fundamentales: “La benevolencia no es una debilidad, es una fortaleza”…

Oremos por él y su salud, pues como lo enfatiza la ‘voz en off’ del narrador del video, se trata de “Un líder cuya fe, inspira al mundo”. Un hombre de buena palabra, e infinidad de tareas, aún por hacer.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Estrategias y Pronunciamientos

El Tratado de Libre Comercio abre la oportunidad de perspectivas de trabajo con mayor retribución al trabajador y con ello definir aumento al salario mínimo. En este escenario las estrategias empresariales inquietan por la inserción de nuevas tecnologías y potencial reducción de mano de obra, pero de calificación más exigente.

En contrate, se contempla promisorio el apoyo a la agricultura de acuerdo a los términos expuestos como parte de la siguiente administración pública a nivel Federal en la Región Sur del País, donde adicionalmente se produce tránsito de migrantes de países centroamericanos en tránsito a los Estados Unidos con el anunciado rechazo por parte del presidente Trump.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez