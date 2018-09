Macabra metáfora

La imagen no podría ser más macabra: un tráiler congelador lleno de cadáveres dando vueltas por la ciudad. Si alguien lo hubiese descrito en un cuento hace unos años hubiera pasado por un mal escritor, exagerado y falto de verosimilitud. Pero ahí está, producto de la violencia incontenible, el Servicio Médico Forense se vio obligado a contratar no una, sino dos unidades congelador para disponer de los cadáveres no identificados que recogen todos los días en las calles o que son recuperados de fosas clandestinas que aparecen en todos los rincones del Estado.

Esta imagen no es sino el final dramático y grotesco de una fallida política de seguridad pública que rebasó a la administración de Sandoval Díaz. Este fracaso tiene al menos tres componentes: una superfiscalía que nunca pudo salir de la lógica policiaca; un mal implementado Nuevo Sistema de Justicia Penal y una debilidad institucional de los esquemas de procuración de justicia, particularmente del Servicio Médico Forense. Vamos uno por uno.

La súper Fiscalía creada por el Gobierno de Aristóteles Sandoval buscó resolver el problema del enfrentamiento permanente entre las policías y la Procuraduría de Justicia poniendo todo en una misma canasta. Dicho de manera llana, para evitar el enfrentamiento entre dos funcionarios, se puso todo en manos de uno solo. El problema es que se puso al frente a un funcionario con vocación y trayectoria de policía, con lo que la Fiscalía nunca desarrolló sus capacidades institucionales de investigación como debía. A la salida de Nájera, el fiscal policía, no se buscó un perfil fuerte e independiente, sino alguien que fuera políticamente confiable.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal lo convirtieron en botín político. La forma en que se dio el nombramiento de los nuevos jueces, manoseado por los magistrados, más preocupados por darle chamba a los parientes que por resolver el problema de justicia, hizo que el sistema naciera mal y a la postre que se convirtiera en la explicación y la excusa de todo político. Está probado que en los estados donde se aplicó correctamente el nuevo sistema bajó la impunidad. En Jalisco, por el contrario, aumentó.

Finalmente, el Servicio Forense, que es la entidad fundamental para la investigación y la aplicación del sistema de justicia penal, fracasó. La administración de Aristóteles Sandoval no entendió, o no quiso entender, que el Servicio Forense era el elemento clave para el desarrollo de un nuevo sistema de justicia y nunca se le dio presupuesto ni se tomó con la seriedad que debía su desarrollo.

Los macabros tráileres con cadáveres no son, pues, sino una especie de macabra metáfora del fracaso del sistema de justicia en el Estado.

