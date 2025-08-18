Luisa María sin Andy en Jalisco

Fuera de los ecos de sus negocios de vinos premium con la familia de empresarios que crecieron al amparo del poder en el pasado sexenio del emecista Enrique Alfaro, ninguna referencia hubo al hijo de AMLO y secretario de organización del gobernante partido Morena, Andrés Manuel López Beltrán, en la visita que hizo el viernes a Jalisco, su dirigente nacional, Luisa María Alcalde.

Su ausencia fue notoria porque justo el motivo central de la gira de Alcalde fue revisar aspectos de la estructura del partido y poner en marcha la formación, en cada uno de los casi 4 mil seccionales que hay en Jalisco, los comités morenistas, que por definición es la tarea principal de un secretario de organización en cualquier partido político.

La falta de presencia del hijo del ex presidente López Obrador, denota que no logra salir de la mala racha que se le vino luego de los pobres resultados obtenidos en las elecciones de Durango, con su reclamo a los que le llamaban “Andy”, por su exclusivo viaje a Japón por el que faltó al Consejo Nacional morenista, y su más reciente carta, justificando esas vacaciones por lo “extenuante” de sus jornadas de trabajo.

Nada que ver con la fuerza y la influencia que desplegó Andy, cuando sí acompañó a su dirigente nacional a Guadalajara en noviembre del año pasado que iniciaron su campaña nacional de afiliaciones a Morena. Como era el más buscado por los liderazgos guindas en Jalisco, les tuvo que aclarar en aquella ocasión que, por lo pronto, sólo tendría reuniones colectivas y no personales.

La dirigente morenista tuvo la suerte de que en la rueda de prensa con la que inició su agenda en Guadalajara el viernes en el Hotel Carlton, nadie le preguntara de su colaborador ausente, y desarrolló sin sobresalto alguno sus actividades.

Encabezó primero una reunión con los llamados referentes morenistas (las y los coordinadores territoriales, legisladores locales y federales, alcaldes y regidores) a los que instruyó que iniciaran ayer domingo sus trabajos para armar comités morenistas de al menos cinco militantes en cada una de las unidades seccionales de Jalisco. Luego se reunió con presidentas y presidentes municipales emanados de su partido, donde les pidió gobernar con los principios de Morena y fijar como sus prioridades la seguridad, y los servicios de luz, agua y alcantarillado en sus municipios. Las y los alcaldes, aprovecharon para pedir su gestión en la búsqueda de mayor presupuesto para atender esas necesidades.

Finalmente, acompañada de la dirigente estatal Erika Pérez, y de la diputada federal, Merilyn Gómez Pozos, que representa al Distrito 11, entregó credenciales de afiliación. Más tarde se incorporó el senador Carlos Lomelí.

Fue la gira de Luisa María Alcalde por Jalisco, sin Andy, su secretario de organización que habrá que ver cuando lo recupera o no.