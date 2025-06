Lou Gehrig, el origen de la inmortalidad

Cada 2 de junio, las Grandes Ligas de Béisbol hacen una pausa solemne para rendir homenaje a un hombre cuya grandeza trasciende los diamantes y las estadísticas: Lou Gehrig. Ese día, en todos los estadios, jugadores, entrenadores y aficionados dedican un momento a recordar no sólo la brillante carrera del legendario primera base de los Yankees de Nueva York, sino también su ejemplar entereza ante la adversidad más cruel: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad degenerativa que acabó con su carrera y su vida, pero que no pudo tocar su legado ni su espíritu.

Aquel discurso inolvidable del 4 de julio de 1939 en el Yankee Stadium —cuando Gehrig, a sus apenas 36 años, pronunció con voz quebrada que se consideraba “el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra”— se ha convertido en uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte mundial. No porque hablara de triunfos o trofeos, sino porque fue un testamento de dignidad, de humildad y de resiliencia frente a lo inevitable.

Lou Gehrig, apodado “El Caballo de Hierro” por su resistencia sobrehumana, jugó 2,130 partidos consecutivos entre 1925 y 1939. Fue una figura central de los Yankees junto a Babe Ruth, y forjó una carrera de récords y campeonatos, pero sobre todo, de entrega sin condiciones. En una época en que no existían avances médicos significativos para combatir enfermedades neurodegenerativas, Gehrig enfrentó su diagnóstico con una fortaleza casi sobrenatural. Su retirada voluntaria, sin escándalos ni desplantes, es la de un caballero que entendió que su tiempo en el campo había terminado, pero que su legado apenas comenzaba.

La instauración del “Lou Gehrig Day” por parte de las Grandes Ligas en 2021 fue más que una decisión ceremonial; fue un acto de justicia histórica. No se trata únicamente de recordar al jugador, sino de dar visibilidad a una enfermedad aún poco comprendida, y de inspirar a nuevas generaciones a luchar como él luchó. Hoy, ese día representa un puente entre el pasado glorioso y el compromiso presente por una causa que aún clama por soluciones científicas y apoyos humanos.

Resulta encomiable que, en medio del espectáculo moderno del béisbol —con sus contratos millonarios, polémicas por sustancias prohibidas y el incesante ruido de las redes sociales—, aún haya espacio para rendir tributo a valores como la integridad, la empatía y la resiliencia. Lou Gehrig representa precisamente eso: la esencia de un deporte que, cuando se vive con pasión y rectitud, puede convertirse en una escuela de vida.

El mensaje de Gehrig no envejece. En un mundo cada vez más acelerado, donde las noticias caducan en cuestión de horas y las figuras públicas se desvanecen tan rápido como se hacen virales, el nombre de Lou Gehrig sigue ahí, firme como una roca, como si el tiempo mismo respetara su memoria. Su lucha contra la ELA motivó a instituciones, científicos y fundaciones a emprender batallas contra una enfermedad que, si bien aún no tiene cura, ahora al menos tiene rostro, historia y nombre.

En este contexto, el “Lou Gehrig Day” es también una invitación a la reflexión. ¿Qué clase de héroes admiramos? ¿Qué tipo de legado queremos dejar? Lou no fue perfecto, pero fue genuino. No fue invulnerable, pero sí invencible en espíritu. En la derrota física encontró la oportunidad de dignificarse aún más. Y eso, en estos tiempos convulsos, es un ejemplo poderoso.

Es justo decir que Lou Gehrig logró la inmortalidad, no sólo por su extraordinario desempeño como beisbolista, sino por la forma en que enfrentó la tragedia personal. La inmortalidad no radica en la ausencia de muerte, sino en la permanencia del significado. Y Lou Gehrig, a 84 años de su retiro, sigue significando algo profundo para millones de personas.

Este martes, mientras los peloteros vistieron parches conmemorativos y los estadios reprodujeron fragmentos de aquel emotivo discurso, el beisbol se reconcilió con su historia. No hay triunfo más importante que la dignidad, y no hay legado más valioso que la esperanza. Lou Gehrig no sólo jugó al béisbol: enseñó a vivir con valor, y a morir con honor.

Así, cada 2 de junio no sólo se honra a un ícono deportivo, sino que se renueva el compromiso con los valores más nobles de la condición humana. Porque Lou Gehrig no es solo parte de la historia del béisbol: es el origen mismo de su alma inmortal.