Por si a alguien no le había quedado claro, les informo que a mí me gustan los autos. Me han gustado de toda la vida. Desde niño cuando veía pasar los Citroën Tracción Avant negros de la clase media, los grandes Studebakers usados como taxi en Recife o el Impala, una visión tan rara que me alegraba el día con su inmenso frente cromado reluciendo bajo el Sol implacable. Aún hoy, nada me llama la atención en el mundo como los autos, siempre la primera cosa que observo cuando visito alguna nueva ciudad o país. Tan los quiero que se volvieron mi profesión, una de la cual he vivido en los últimos 21 años. Por esto aún me llama la atención que cada vez que uno de ellos me gusta —y vaya que muchos me gustan— una reacción muy común en redes sociales es la acusación de que me llegaron al precio, que cedí a la tentación de ofrecer mi opinión al mejor postor. A veces pienso que ojalá fuera cierto, porque mi cuenta bancaria a la fecha no ha dado acuse de recibido ese tan mencionado soborno. Pese al desconcierto inicial que me causa, pronto me recuerdo que con el arribo de las redes sociales llegaron también nuevas profesiones, como el ''comunity manager'', que ofrece sus servicios de administrar las redes de personalidades y empresas, pero también de gente que es contratada para opinar, sea a favor o en contra de un producto, servicio o empresa. A esos los llamo los ''opineitors'', es decir, los ''opinadores'' profesionales.

Claro que siempre existieron los ''opinadores'' y todos conocemos al menos uno. Son esas personas que parecen que su único objetivo en la vida es ganar una argumentación, tener la última palabra. Son esos que de haberse sentado en una mesa con Einstein le hubieran mostrado que su teoría de la relatividad no era del todo correcta.

Reciben para opinar

En las redes sociales esas personas hacen de la opinión su trabajo. Cuando una marca los contrata él hace desde lo obvio, como elogiar los productos de esa marca o criticar a los de las marcas rivales. También usan estrategias como cambiar de tema en un foro, para desviar la atención de la gente de algún asunto delicado para su empleador.

Los ''opineitors'' pueden crear varias cuentas falsas y usarlas para que los seguidores reales de un determinado tema tengan la impresión de que la mayoría de la gente está en contra o a favor de un determinado producto o personaje y si la mayoría está a favor, ese producto o persona debe ser bueno.

Hace poco publiqué un video sobre el VW Beetle Coast en Facebook y en YouTube. En la primera, un probable ''opineitor'' reclamó del hecho de que ''siempre'' estaba yo en contra de los productos de esa marca. Curiosamente en YouTube, dos o tres probables ''opineitors'' me acusan de haberme vendido a VW ya que ''siempre hablaba bien de sus productos''. Me sentí halagado. Si mi análisis del auto fue visto como demasiado crítico por los amantes de la marca alemana y como excesivamente blando por sus detractores, significa que mi opinión logró la neutralidad que siempre busco expresar, obviamente con el margen de error que el hecho de ser humano me impone.

Las redes sociales son una gran herramienta, pero como todo, debemos aprender a usarlas. Cuando un experto en un tema cualquiera, emite una opinión, casi siempre esa viene respaldada por su conocimiento o experiencia previa, sumada al estudio sobre el asunto que lo ha transformado en experto. Claro que eso no lo transforma en infalible, pero su opinión debe tener mayor importancia que la de alguien que por subirse una vez en un avión y que le fue mal, expresa su inconformidad en redes sociales que muchas veces lo lee como si fuera un testimonio veraz, cuando simplemente pudo haber sido una ''opinión'' comprada por la aerolínea enemiga.

En pocas palabras, hay que elegir con cuidado a quién hacer caso, porque esa opinión que parece sincera, a veces escrita con faltas de ortografía a propósito con el objetivo de lucir genuina, es la verdadera opinión vendida, la de un vil ''opineitor''.