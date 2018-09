"Los festejos patrios"

Con más o menos entusiasmo por parte de las autoridades, pero, cuando menos un buen grupo de habitantes de nuestro entorno -casi todos pertenecientes al glorioso infelizaje- aún sentimos entusiasmo en la conmemoración de las llamadas fiestas patrias, como todas las de su tipo probablemente engrandecidas por el fervor popular.

Entre los cambios educativos en los que muchos quisieran lograr nuestra transformación en “ciudadanos del mundo” léase gringos, se han dedicado a ningunear a nuestros héroes y a partir de eso dejaron de tener importancia sus hechos, probablemente exaltados por querer engrandecer el espíritu nacional hoy ya casi desaparecido, si no me cree busque usted esas señales de patriotismo, no las hallará fácilmente.

Tal vez si usted busca encontrará algún signo en los fanáticos de algún deporte que llevan sombrerotes y plumajes a los eventos resaltando su concepto de mexicanidad, de ahí en delante preferiremos siempre escuchar que cuando se refieran a nosotros nos digan - usted no parece mexicano.

Ahora mismo lo que interesa al estado como nota primordial es que aprendamos Inglés, no importa que no sepamos español ni que no tengamos nada interesante que decir, pero estará bien si se contesta con un “yes, I will”, vamos es conveniente saber idiomas, es mejor que no hacerlo, pero no fundamental. Ahora que el país se enfrenta a una fallida reforma educativa, que será sustituida por otra no sé si mejor o peor, pero que cuando menos será menos pretenciosa que la que anunciaba el gobierno saliente. López Obrador ha terminado con muchos mitos: el señor no habla inglés, no hizo posgrados en los Estados Unidos y dicen tardó catorce años en terminar su licenciatura, no necesita de cientos de guarros para circular y nadie parece conspirar contra él, puede viajar en avión de línea y comer una torta en el aeropuerto. Tendrá otros defectos pero ha logrado demostrar que las anteriores actividades no eran indispensables como se decía que eran y yo supongo, sin base para ello, en que por su edad será más nacionalista, si usted quiere patriotero, que los anteriores mandatarios.

Hace mucho que no escucho a jóvenes referirse a los niños héroes, que tanto entusiasmo y admiración despertaban hace años, recuerdo vivamente cuando escuché al entonces cronista de Guadalajara proponer que el día de los niños héroes debía considerarse como el día de la juventud mexicana; que lejana se escucha esa propuesta.

Y así, Hidalgo y los demás héroes patrios, que no eran patriotas y sujetos inmaculados pero, con todos los defectos que usted sepa que tuvieron, pero tenemos que reconocer que de alguna forma tuvieron una visión, más o menos clara, que pensaron era lo mejor para todos y queramos o no eso es parte de lo que somos, son una parte de los miles de hechos y actos que nos han formado.

Es cierto, probablemente no fueron las personas impolutas que pudieron ser, pero eso es, nos guste o no, lo que tenemos, así que usted decide.

