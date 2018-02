Los celos masculinos son los más violentos

Hemos estado analizando el problema de los celos, debido al gran problema que representan en muchas de las rupturas conyugales que existen como epidemia.

Hay que considerar que ha crecido el sentido de posesividad y apego a la pareja, y por lo tanto las personas llegan a creer que es parte de sus pertenencias. Por lo que sienten mucha necesidad de vigilar y controlar lo que hace su pareja. Y en caso de que haga algo que le parece “malo” o inadecuado, de inmediato surge el celo, y junto a ello el enojo, las ganas de reclamar y desde luego la agresividad, que en ocasiones desemboca en violencia, fisica o emocional.

A las mujeres les enoja mucho la mentira y el engaño, y se sienten muy lastimadas y dolidas, lo que les provoca llanto y desilusión. En cambio a los varones, el enojo los hace saltar en cólera y buscar la manera de desquitarse o vengar de quien se ha atrevido a seducir o a mirar a su amor, y si no lo logra, se le deja ir a gritos y agresiones a su propia pareja, por andar con esos comportamientos.

Conozco el caso de una mujer casada que se enamoró de su ginecólogo, y un buen día empezaron a salir ellos, y se encantaron. Pues el marido los sorprendió dándose un beso, y en su desesperación y enojo no hizo nada en el momento, pero semanas después, lo mandó golpear con unos malandros y no satisfecho con ello, pagó a unos abogados y le inventó una historia de chantaje al Dr. para que con ayuda de los agentes del ministerio público consiguieran una orden de aprensión. Y el ginecólogo fue a parar a la cárcel por un tiempo. El esposo celoso no quedó satisfecho y se dedicó a desprestigiar y a difamar al médico, en todos los ambientes que pudo. Ciertamente su esposa le puso el cuerno, pero a ella la perdonó aunque redoblo la estrecha vigilancia y los celos lo han seguido atormentando.

Hay muchas historias y relatos de hombres celosos que matan al que se ha atrevido a mirar o a seducir a su mujer. Y por su misma personalidad insegura y agresiva, también le hacen la vida imposible a su pareja.

Desde luego que los celos provocan muchas tragedias en la vida de la pareja y hacen sufrir a todos los miembros de la familia. Por ello es indispensable ayudar a que los esposos o novios, no crean que son una posesión o propiedad, el respeto a la libertad y la capacidad de hacernos el bien, y no causar un daño constante, es lo que sostiene a una relación sana y madura.

En realidad el celoso se da permiso de controlar, reclamar, enojarse, agredir y someter a su pareja, cuando ciertamente no tiene esa autoridad. Debe de comprender que el respeto y la libertad están por encima de su ira y de un enfoque inseguro y posesivo.

YR