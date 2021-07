Los ausentes de la lista de AMLO

Abrir tan pronto la lista de los posibles candidatos a la presidencia por Morena, los presidenciables, los que tienen la venia del presidente López Obrador, sólo tiene un explicación posible: bajarle la presión a Claudia Sheinbaum, quitarle reflectores, abrir la lente de la cámara para que haya otros en el campo de visión. El presidente sumó a los presidenciables a un montón, incluso a algunas y algunos que nadie ve como posibles sucesores, porque la lista además de abrir el campo también sirve para apapachar y consentir a los golpeados, como es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, o del ex secretario de Educación y hoy embajador en Washington, Esteban Moctezuma. Incluirlos es una forma de protegerlos políticamente. La lista también sirve para apuntar reflectores a políticos que hoy no están en la primera línea, como Tatiana Clouthier, u otros que podrían ser parte de los relevos de la segunda mitad del sexenio, como Juan Ramón de la Fuente. Pero en política, una lista como esta habla mucho más de los que no están; los casos más evidentes son el del diputado Gerardo Fernández Noroña y del senador Ricardo Monreal.

Para no pocos la posible candidatura de Fernández Noroña es sólo una broma de mal gusto. Personaje altanero y políticamente vulgar, el diputado del Partido del Trabajo (PT) ha manifestado desde hace años su intención de ser candidato a la presidencia de la república por este partido. Su misión podía ser simplemente subirle el costo a Morena de cara a una alianza en la elección del 2024; el PT sabe muy bien jugar esas cartas. Un personaje como Noroña en un escenario de sucesión desatada y adelantada puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el presidente.

El caso del senador Monreal es más evidente. El presidente no lo quiere en la lista de Morena. Nunca lo ha querido, pero ha tenido que negociar con él porque, guste o no, tiene fuerza propia. Cuando la famosa “encuesta digital” (la que se hizo con un dedo, el de López Obrador) para designar a Claudia Sheinbaum candidata a la Ciudad de México en 2018, Monreal fue el más rebelde de los “perdedores”. Mario Delgado y Martí Batres cedieron el mismo día; el zacatecano llevó la negociación al límite y se quedó con la coordinación del Senado desde donde ha construido su propia plataforma, su propio grupo de gobernadores y de empresarios.

Lo complicado, dicen los que saben de las artes del poder, nunca ha sido decidir quién es el candidato, sino cómo bajar a los que no serán electos sin dejar demasiadas bajas en el camino. La lista es el arranque de un juego que será a puñalada limpia.



diego.petersen@informador.com.mx