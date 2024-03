López Obrador, “ignorante” y humillado

“Que un ignorante hable mal de mi me enaltece”, dijo el presidente argentino Javier Milei, durante una entrevista para CNN en español, cuando le preguntaron sobre los comentarios críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su persona. Sinceramente, no podía esperarse una reacción menos contundente viniendo de un hombre que como dicen ahora -no tiene filtro- y antes había sido atacado por el mandatario mexicano, quien entre otras cosas lo ha tildado de “facho ultra conservador” y “ultraderechista”.

Fiel a su costumbre de no respetar las formas ni regir su actuar en el marco de lo políticamente correcto, el presidente de Argentina en entrevista con Andrés Oppenheimer, respondió a los comentarios críticos de López Obrador y la candidata del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, con desdén, afirmando que es un halago que alguien como López Obrador hable mal de él, considerándolo un elogio que lo enaltece.

Los roces entre Milei y López Obrador no son nuevos, habiendo el mandatario mexicano criticado previamente las posturas del argentino e incluso llegando a compararlo con dictadores.

Por ejemplo, tras el triunfo de Javier Milei en los comicios presidenciales argentinos, el pasado 21 de noviembre, AMLO calificó el hecho como un “autogol” de los votantes.

“Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano”, dijo.

Una vez que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, López Obrador calificó como “autoritarismo” las acciones del Gobierno de Argentina ante las protestas contra las medidas económicas, incluyendo su propuesta de sanciones y cárcel para manifestantes.

“La derecha, el conservadurismo, es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza para someter y, además, producir y generar miedo y que nadie salga y que nadie proteste o que, si se protesta, sea con los dientes apretados, por eso las actitudes represivas”, expuso en ese momento.

El pasado jueves, luego de conocer que Milei lo llamó ignorante, AMLO publicó en X:

“Milei afirmó que soy un “ignorante” porque le llamé “facho conservador”.

Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia.

"Post data: abrazo a Gustavo Petro”.

Una de las frases más recurrentes en las Mañaneras de Andrés Manuel, es «La calumnia cuando no mancha, tizna». La usa para rechazar y desestimar investigaciones, revelaciones, notas periodísticas, declaraciones y cualquier señalamiento que considera afecta o daña su imagen o la de su gobierno. Sin embargo, es el propio Andrés Manuel quien ha hecho de la calumnia una política pública abusando de su poder y sus vías de comunicación para, soportado por el ejército de la Cuarta Transformación (4T), destruir, dañar, atacar, revictimizar, falsear y/o alterar información, eliminando todo aquello que le signifique un impedimento para lograr sus fines.

Milei no se iba a quedar callado; se guardó y anotó en una lista cada uno de los vituperios de López y al final tuvo su oportunidad; “Que un ignorante hable mal de mi me enaltece”.

Así es: «La calumnia cuando no mancha, tizna».

HUMILLADO OTRA VEZ ANTE LA CASA BLANCA

En los últimos días ha cobrado vigencia aquella aniquiladora frase que utilizó Donald Trump para referirse a lo que había conseguido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del programa “Quédate en México”. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, fueron las palabras del magnate estadounidense en un mitin realizado en en abril de 2022. Han transcurrido cinco años desde que Trump “dobló” a AMLO y 2 años desde que con tono burlesco lo hizo público, y de entonces a la fecha, el presidente mexicano no solo no logró enderezar la figura, sino que ha sido nuevamente humillado al grado de verse obligado a pagar a migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador —con dinero de todos los mexicanos— para coaccionarles a que regresen a sus respectivas naciones y declinen su idea de traspasar la frontera norte de México en busca del sueño americano.

Fue durante un mitin realizado en Ohio en apoyo a JD Vance, quien buscaba sustituir al senador retirado Rob Portman, que el exmandatario estadounidense presumió haber doblegado a López Obrador con el despliegue de miles de soldados mexicanos en las frontera sur y norte para detener la ola migratoria en 2019.

“Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente (de México)”, dijo Trump sobre la visita de Marcelo Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019, que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, recordó Trump.

El expresidente Trump reveló que el mandatario mexicano comentó “no consideraremos hacer eso”, a lo que Trump le respondió: “Soy el presidente de EU, no puedes ordenarme”.

Incluso Trump añadió que amenazó con implementar el 25 por ciento de aranceles “a todas las importaciones mexicanas si López Obrador no desplegaba los soldados.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, relató Trump durante el mitin en Ohio en la víspera.

Finalmente, Trump declaró que “el presidente (de México) es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”. (Proceso 25/04/22).

Lastimosamente, como ya lo mencionaba, Andrés Manuel ha sido humillado nuevamente.

La semana pasada se pudo conocer que los gobiernos de México y Venezuela firmaron un acuerdo para el retorno de migrantes venezolanos que se encuentran en territorio mexicano, el cual incluye estímulos económicos y convenios de empleo con empresas de ambos países, informó el pasado 21 de marzo de 2024, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.

Es decir que, el gobierno de López Obrador, con el dinero que pagan los mexicanos vía impuestos, estará pagando más de 11 mil pesos a los venezolanos para que acepten retornar a su país.

No conforme con lo anterior, hace un par de días el propio gobierno de México anunció que entregará apoyos de alrededor de 110 dólares mensuales también a migrantes de origen colombiano y ecuatoriano que sean deportados a sus países, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López cuestionó que en Estados Unidos se opte por destinar más recursos a guerras y no a atender el flujo migratorio.

Pero entonces, los mexicanos tendríamos que cuestionar porqué el gobierno mexicano tendría que invertir recursos en pagar a migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos como si en este país estuviesen cubiertas todas las necesidades de los mexicanos y nos sobrara para darnos el lujo de sostener a quienes deciden salir de sus países. Son innumerables las carencias en México, bastaría con hablar de la salud para darnos cuenta de que ese recurso que se está regalando falta aquí para invertir en vacunas, en medicamentos, en equipos médicos etc.

Pero esos temas parecen no importar al presidente López Obrador, quien opta por seguir doblado y humillado ante el gobierno de Estados Unidos de América, haciendo de todo para evitar que los migrantes incomoden al país vecino.

