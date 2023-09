Ligando en internet

Comenzó como un juego en el gimnasio, y decidieron probar suerte en aplicaciones (apps) para citas. Elizabeth de plano dejó que dos amigos se encargaran: les dio su celular y ellos escogieron las fotos a publicar, los datos a compartir y hasta le eligieron un par de posibles prospectos. Con uno hubo “match”, se vieron para ir a comer y ya tienen un año saliendo.

Las aplicaciones de citas sirven como un filtro para encontrar personas con quienes podrías ser compatible o que son afines a tus intereses, a eso se le llama hacer “match”. Antes era salir, ir a la fiesta, reunión o bar para ponerte en el “aparador”, cruzar miradas y empezar una conversación. Hoy existe una brecha generacional con esos tiempos. Ahora están las apps donde eliges y descartas personas (o te descartan), casi como producto de catálogo.

Itzel también abrió ese día su perfil pero, como estaba dudosa, en unas semanas lo cerró. Después escuchó a varias clientas decir habían conocido a sus esposos a través de alguna app de citas (existen decenas), y se animó a volver a descargar la aplicación.

“Mi expectativa nunca ha sido encontrar el amor de mi vida ahí, pero sí conocer gente y salir, a lo mejor nace alguna amistad o si no pasa de una cita, pues tampoco pasa nada”, comparte Itzel, que ya ha tenido un par de citas que califica 10/10.

Aunque Tinder es una de las aplicaciones de citas más popular (con más de 75 millones de usuarios en el mundo), ella prefiere Bumble, una de las apps preferidas de las mujeres, porque ahí son ellas quienes inician la conversaciones.

La dinámica suele ser la misma en cada app: las y los usuarios comparten información básica como fotografías, edad, estudios, si fuma, hace ejercicio o bebe alcohol y hasta su religión, ideología política y su signo zodiacal. Pero, sobre todo, prima la descripción de qué es lo que se busca, si una relación formal, conocer gente o sólo algo “casual”. Es decir, dejar claras tus intereses e intenciones.

“Me han tocado personas que desde el inicio te dicen que están buscando algo serio, que quieren casarse, etc. Y habrá para quien eso sea muy intenso para una primera salida, pero también creo que si no es lo que tú buscas, es válido que la otra persona lo sepa y mejor salga con alguien más. También me han tocado chavos que a la hora de la cita ya te quieren agarrar la mano y besarte, sí. Pero creo que cada quien pone sus límites y sabe qué es lo que espera de esa cita o hasta donde deja que llegue”, dice Itzel.

“Para mí ha resultado divertido porque puedes salir con personas con las que normalmente no saldrías o que a lo mejor en la calle no voltearías a ver, pero son personas con buena plática, divertidas o de las que puedes aprender algo”.

Pese a cualquier prejuicio, las aplicaciones de citas se han convertido en una nueva forma de relacionarse y aumentar las posibilidades de conocer a alguien. Según una encuesta que realizó en 2021 The Competitive Intelligence Unit (The CIU), cuatro de cada 10 usuarios en internet mayores de 16 años en México han utilizado una app de ligue.

Pero no basta con hacer “match”, también se requieren habilidades para abrir una conversación y después dar el siguiente paso: verse en persona, en una cita. Y ante los riesgos, Tinder tiene toda una serie de valiosas recomendaciones de seguridad (puede consultarse en https://policies.tinder.com/safety/intl/es/).

“De las citas que he tenido siempre elijo vernos ya en el lugar, que sea un lugar concurrido y trato de llegar yo antes, siento que eso te da un poco más control de la situación y lo hace más seguro. Al final, estás saliendo con desconocidos, pero puedes tomar tus precauciones”, dice muy segura Itzel.

Por supuesto que existen riesgos, desde falsear información del perfil (fotografías mega retocadas, personas casadas que se presentan como solteros/as, identidades falsas, etc.) o hasta toparse con alguien con algún trastorno mental o que busque cometer un fraude o extorsión. Quizás se encuentre la pareja correcta o

Independientemente de la postura que cada quien tenga, estas aplicaciones han logrado convocar a millones de personas de personas en el mundo y su uso ya es parte de la dinámica de las relaciones interpersonales, en la búsqueda de nuevas amistades o para elegir alguien que camine a tu lado o simplemente ser aceptado.

¡Bienvenidos al amor en tiempo de apps!

