La función de Google que debes desactivar para ahorrar batería

Utilizar constantemente apps y servicios como los de Google pueden hacer que la batería de tu celular se agote más rápidamente.

Incluso, aunque no las uses, algunas de ellas consumen datos en segundo plano para mejorar el rendimiento del dispositivo. Mientras que otras producen posibles repercusiones como la ralentización del celular.

Actualmente, hay una función de Google que, probablemente sea desconocida por varios usuarios, pero que está habilitada en segundo plano y afecta la batería del celular sin que lo notes.

Qué función de Google debes desactivar para que la batería de tu celular no se agote

En una publicación de TikTok, la cuenta @toquederetoque asegura que la función de Google llamada "Uso y Diagnóstico" puede agotar la batería de tu celular al ejecutarse en segundo plano. En su Centro de ayuda, Google señala que dicha función le informa cómo utilizas tu dispositivo y cómo funciona.

La función puede recopilar información y enviársela a Google, como el nivel de batería, la frecuencia con la que usas tus aplicaciones, así como la calidad y duración de tus conexiones de red, desde datos móviles, wifi hasta el Bluetooth.

El gigante tecnológico explica en su Centro de ayuda que los datos son utilizados para "personalizar tus servicios de Google y mejorar los productos y servicios de todos los usuarios". Si tras saber en qué consiste la función de Google y prefieres continuar con su desactivación , puedes seguir los pasos siguientes:

-Accede al apartado de "Ajustes" en tu celular.

-De la lista, selecciona "Google".

-Da clic en el menú de los tres puntos y presiona en la opción "Uso y diagnóstico".

-Desactiva "Uso y diagnóstico" y listo.

En el Centro de ayuda de Google no se menciona alguna repercusión por desactivar esta función, ya que los usuarios aún podrán disfrutar de los servicios del gigante tecnológico, aunque no pueda recopilar la información sobre tu dispositivo. Sin embargo, la medida no afecta a otras apps, las cuales podrán seguir recopilando tus datos.

De hecho, la compañía señala que "Si desactivas la opción de uso y diagnóstico, el dispositivo podrá seguir utilizando servicios imprescindibles como las nuevas versiones de Android , pero este ajuste no afecta a la información que otras aplicaciones puedan recoger".

De igual forma, antes de desactivar la función Google explica que dicha acción "no afectará la información necesaria para servicios esenciales como seguridad y actualizaciones del sistema".

