Libertad y muerte de “El 53”

El Gobierno federal también tiene mucho qué explicar en torno al asesinato de Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, uno de los fundadores del cártel Nueva Generación. Él fue el objetivo abatido en la balacera del miércoles en Zapopan.

Registros periodísticos indican que fue detenido en 2011 en Tlajomulco. Cuatro años más tarde lo sentenciaron a 24 años de prisión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego. ¿Qué pasó entonces? Que “El 53” dejó la cárcel un año después de ser sentenciado.

La información extraoficial que tenemos es que gracias a un amparo le repusieron el procedimiento y una segunda sentencia lo exoneró. No era un capo menor.

Las crónicas periodísticas de 2011, cuando fue arrestado, lo refieren como fundador del cártel Nueva Generación junto con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y Erick Valencia, “El 85”. Ese era el tamaño del capo.



***

Tras el tiroteo en Zapopan, Antonio Echevarría, gobernador nayarita, sacó a relucir su honestidad bruta. Durante la balacera, los escoltas de su esposa -circunstancialmente en el restaurante- reaccionaron y enfrentaron a los sicarios. Ante este acto, el mandatario remarcó que “los policías de Nayarit son policías que los traen bien puestos y ayer lo demostraron”.

Pues qué información tiene el gobernador porque al menos la Fiscalía del Estado de Jalisco aún indaga, sin tener completa certeza, cuál fue la dinámica del tiroteo. Quién disparó a quién, cuándo y por qué hubo cinco civiles lesionados. Ojalá no demoren los exámenes de balísitica para saber la verdad. Con eso de que el IJCF tiene más de 100 mil peritajes pendientes…

***

La iniciativa para que Tlaquepaque se adhiera a la Policía Metropolitana se presentó en el cabildo del Ayuntamiento. De allí se derivó a comisiones y después regresa al pleno para, ahora sí, ser votada.

Regidores de todos los colores expresaron que no deben dejarse presionar -ni por el crimen ni por el Estado, suponemos- para avalar el modelo. Lo harán bajo sus tiempos. Lo que en esta H. Cantina nos preguntamos es si detrás hay una simulación para endilgar al pleno la decisión de no subirse al barco. Y así María Elena Limón queda como heroína y no como villana.