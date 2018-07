"Liberación"

El día de hoy, termina una de las más espantosas torturas que cualquier humano pueda soportar: las campañas políticas. Desde luego que como buenos ciudadanos y por respeto a los miles de paisanos que atenderán las casillas hacerlo a favor de quien cada quien considere como mejor candidato o menos peor y hacerlo con absoluta libertad o ninguno si a usted así le parece.

Por mi parte mi nivel de saturación es tal que voluntariamente trate (hasta donde pude dada la exagerada publicidad) de enterarme lo menos posible ya que yo creo, sin tratar de buscar seguidores o gente que piense como yo que los gobiernos son malos o peores y las cosas que les salen bien son económicamente muy costosas, pero como en todo, habrá a quien le guste lo que hacen y que bueno que no todos pensemos igual.

Las campañas son terriblemente enfadosas y si las organizaciones de derechos humanos no fueran sitios para colocar a sus cuates, las hubieran considerado como torturas inaceptables para la población doliente. Desde luego que debemos entender que el INE y sus dependientes necesitan tiempo para gastarse veintiocho mil millones de devaluados, lo que creo, no es fácil de ninguna manera y en ese tiempal, pues los aspirantes a gozar de la generosa ubre pública, tendrán que ser muy imaginativos para prometer y prometer. De lo poco que quise enterarme tuve la percepción de que esta campaña podía haberse denominado como “ un puntito más de lo que tu digas” siempre entre los candidatos que si cumplen el uno al millar de lo que prometieron van a ser inolvidables.

Pero, pleno de espíritu positivo he encontrado muchos factores que hacen documentar la bondad humana; así, por ejemplo los candidatos que han tenido hueso antes, parecen estar satisfechos con lo que han hecho, aunque la mayoría del infelizaje no perciba tanto avance, pero es bueno que los que han gobernado se califiquen tan bien.

Escuchar entrevistas a candidatos hay otra nota positiva, y es que a todos los que les preguntan que cómo los ha recibido la ciudadanía, todos dicen haber sido recibidos muy amablemente, lo cual demuestra, de ser cierto, que no tengo razón para no creerlo, que la raza pelona es buena gente y no importa si ganan o pierden el público es siempre amable.

La tercera y más positiva nota de esta temporada es que conforme al refrán que afirma que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista esto se acaba y eso es siempre agradable.

Se habla de que hubo guerra sucia, lo que no me consta porque yo creo que se debe a mi poca importancia, a mí, no me habló nadie en ningún sentido, ni positivo ni negativo, nadie me entregó publicidad de nadie, y desde luego nadie intentó ofrecerme comprar mi voto.

Así que sugiero, si usted lo desea, vaya y emita su voto por quien usted quiera al fin que no hay cosa más sana que cada quien haga lo que le dé su gana.

@enrigue_zuloaga