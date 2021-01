La Ley de Transparencia Corporativa se promulgó en Estados Unidos en 2019 para continuar el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta Ley exige que cada solicitante de permiso para constituir una sociedad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) proporcione cierta información debido a que se detectó que algunos compradores de condominios, en la fila de los multimillonarios de Manhattan, estaban usando este tipo de sociedades para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las propiedades.

Otra de las motivaciones para promulgar esta ley fue el hecho de haber detectado despachos de abogados que ofrecían agenda para mover fondos de origen dudoso a través de un laberinto de empresas pantalla. Éste ha sido un problema añejo en Estados Unidos que resulta inexplicable que un país que ataca al financiamiento al terrorismo y a los bancos que evaden sanciones económicas, pero por otra parte permite la creación de entidades económicas que pueden ocultar la verdadera fuente de los fondos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo notar que Estados Unidos tenía serias deficiencias en el cumplimiento de las normas en contra del lavado de dinero. Este organismo (GAFI), de carácter multinacional, hizo 44 recomendaciones a México para reforzar las medidas en contra de esta práctica nociva. De las cuales se han cumplido en buena parte con la Ley para la Prevención e Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI), la prisión preventiva oficiosa y las disposiciones del Código Fiscal de la Federación sobre los Esquemas Reportables, entre otras.

Esta nueva Ley de Transparencia Corporativa exige que cada solicitante de una LLC o una empresa pantalla informe a la Red Contra Delitos Financieros (FINSEN, por su acrónimo en inglés) el nombre, la fecha de nacimiento y la residencia actual de todos los beneficiarios. Esta información no está disponible para el público por lo cual no puede identificar a quienes están detrás de una inversión.

Como toda ley, si no establece sanciones no fomenta su cumplimiento, por lo que, en congruencia, se aplican desde 10 mil dólares hasta tres años de prisión por violaciones a dicha ley. Aunque deja como salida que si el incumplimiento es por negligencia no se incurrirá en sanciones. Esto da lugar a que se pueda escudar en que, esto fue un error ausente de dolo, y burlar la ley.

Ante el endurecimiento de las leyes mexicanas, resulta atractivo para los inversionistas inmobiliarios y para quienes mueven grandes cantidades de dinero constituir sociedades LLC.

Estados Unidos se ha rezagado con respecto a otros países al emitir una ley ambigua que pretende emitirse para combatir el lavado de dinero, pero que en realidad lo fomenta porque nuestros vecinos se mueven por intereses crematísticos, tal como lo hace con el combate al narcotráfico que lo toma como fuentes generadoras de riqueza. Lo malo es que nuestro Gobierno está consciente de ello y procede en la misma forma abrazando a los delincuentes en lugar de combatirlos.