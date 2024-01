“Lecturas de gozo”

En virtud de que las autoridades electorales han decretado un periodo de suspensión de las agobiantes campañas que nuestros padres conscriptos nos han recetado desde hace tiempo y como ellos no lo van a respetar, yo sí me siento en la obligación de obedecer, aunque sea el único en hacerlo.

Hablaré en nuestra semanal reunión de libros que acabo de leer recientemente o que haré; dejando claro que yo soy un lector que me gusta hacerlo cuando el tema me interesa, me agrada o me atrae. Leo y si no me han gustado las primeras 30 páginas, lo cierro y a otra cosa, mariposa.

Me llegó un librazo en tres grandes tomos acerca del emperador Trajano, escrito por Santiago Posteguillo, soberano que fue el primer emperador hispano de la historia, interesante, aunque por su tamaño (más de 3,500 hojas) tendré que distribuir su lectura en todo este año en el que leeré fundamentalmente literatura moderna.

En segundo lugar, estoy leyendo Tu sueño imperios han sido, publicado por Anagrama y de la autoría de mi sobrino Álvaro Enrigue, sobre una muy personal visión de la conquista y me está gustando.

Interesante el libro sobre Murales y muralistas tapatíos, que presenta el docto escritor Juan José Doñán, cuya lectura acabo de iniciar y donde me encontré con un capítulo sobre los muralistas de antaño, muy completo y si a usted le gusta, podrá visitar algunos lugares donde admirar esas obras.

Además, encontré en castellano Los seres queridos, de Evelyn Waugh, en la editorial Anagrama, que leí hace como cuarenta años y que, en ese entonces, me encantó; espero releer la novela y que me guste como antes. Es más, aunque no parezca por este artículo, generalmente no me gusta recomendar libros, pero este es de los pocos que recomiendo, porque es de los que no me ha fallado.

Fuera de mis hábitos de lectura, me hicieron favor de regalarme tres conferencias que dio el jesuita francés Paul Valadier, que el traductor Francisco López Rivera S.J. tituló La política y los valores del espíritu; conferencias que tuvieron lugar en 2013 en El Colegio de Jalisco, en el ITESO y en el Centro Ignaciano (Casa Loyola), de gran calidad y que nos lleva a reflexiones interesantes, ahora que hay tanta suciedad política en los lenguajes, me parece muy válida y provechosa esta lectura.

Mi adorada hija, que me ignora, hizo favor de regalarme el libro Alguien habló de nosotros, de la editorial Debate, en que se compilan artículos de la extraordinaria escritora Irene Vallejo, de quien ya era fan por El infinito en un junco, que de ser su tesis doctoral, la convirtió -con una asombrosa maestría- en una obra maravillosa.

Recientemente, un amigo me regaló un libro que aún no leo, pero que pinta para ser muy bueno, se llama Centuria, de un autor italiano Giorgio Manganelli, con el subtítulo de Cien breves novelas-río.

Una última joya que me cayó fue un Diccionario de sinaloísmos y regionalismos.

Espero que alguno les guste.

