Lean Six Sigma es cosa del pasado

Hace un par de días limpiaba los estantes de un pequeño mueble donde guardaba una gran cantidad de libros académicos que me acompañaron a lo largo de mi vida profesional; entre ellos uno llamo particularmente mi atención, era un libro cuya primera edición fue impresa hace ya más de 25 años y hablaba de cómo la mejora continua sería la pieza clave que cambiaría la manera en que nuestros sistemas operativos alcanzarían niveles de productividad de clase mundial si aplicásemos los conocimientos de un conjunto de herramientas para la mejora continua, también llamado Lean o manufactura esbelta.

Este libro que ya había acumulado bastante polvo a través de los años me llevó a una reflexión. ¿Cómo es que actualmente los esfuerzos de las empresas sin importar si son de Manufactura o Servicios continúan arraigados en aprender herramientas que no han sido actualizadas ante nuestras necesidades operativas actuales y sobre todo que no han sido traducidas de un entorno teórico a la aplicación práctica?. Esta reflexión no es sólo del autor que está leyendo en estos momentos, sino la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) clasifica a México como el país con el peor desempeño en términos de productividad contra las naciones evaluadas ante el organismo o la tasa de fracaso de nuevos emprendimientos con el preocupante porcentaje del 75% de empresas fallidas antes de los primeros 2 años de su creación.

La mejora continua es cosa del pasado pues la manera en que se ha enseñado a lo largo de los años ha fracasado en brindarnos un lenguaje universal para generar productividad y reducir costos de no calidad; No me mal interprete querido lector, sin duda alguna hemos visto casos de grandes empresas con programas de calidad y mejora continua atractivos, mas una vez que se busca replicar dichos logros en otras empresas, existen una alta probabilidad de fracaso. ¿La razón? Las empresas que han implementado con éxito la mejora continua no lo hicieron a través de aprender la teoría, sino del ajustar dicho conocimiento en una realidad operativa que seguro costó una gran cantidad de recursos, fallas y aprendizaje en el camino.

Ante esta polaridad de resultados, parecería congruente generar una disrupción a la mejora continua de tal manera que sin importar el tipo o tamaño de organización se pudiera contar con un sistema que le permitiera implementar de una manera ya probada este conocimiento que por muchos años las grandes organizaciones se han encargado de adaptar con base en su aplicación práctica.

Esta evolución de la mejora continua se materializa a través del modelo llamado “El cubo de la mejora continua” creado por personas que se convirtieron en expertos viviendo y liderando la transformación de organizaciones desde dentro y con su gente; permitiendo descubrir que la mejora continua va mucho más allá que sólo hacer proyectos o aplicar herramientas, sino que debe ser un sistema de gestión que digitalice las mejoras para asegurar que los cambios se hagan rápidos y se estandaricen en toda la organización.

El Cubo de la Mejora Continua, es llamado así pues refiere 6 conceptos críticos para asegurar que la mejora continua sea parte del ADN organizacional y logre los resultados que la empresa necesite; estos 6 conceptos son: Fundamentos, Cultura, Enfoque, Sistema, Sustentabilidad y Promoción, teniendo ya impactos en organizaciones internacionales al alinear y estandarizar su modelo de mejora continua teniendo ya ahorros medidos en millones de dólares.

La enseñanza de Lean Six Sigma en su esquema tradicional es cosa del pasado, es momento de renovar la mejora continua y lograr los resultados que buscamos en nuestras organizaciones a través de la adaptación del conocimiento teórico al entorno práctico anclado de una plataforma que permita una digitalización corporativa pues en nuestro entorno altamente competitivo e interrelacionado ya no es el grande quien sobrepasa al chico, sino el rápido al más lento.

*Santiago Levy Mayagoitia

Director Operaciones CI Academy

Vicepresidente CCJEJ, Presidente Jóvenes CNEC Jalisco

smayagoitia@ci-academy.or