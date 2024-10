“Le sigue la basca a la niña”

El 13 de enero de 1990 -en su visita de hace 34 años-, el entonces Rey de España, Juan Carlos, se reunió con los líderes indígenas de las principales etnias en Teotitlán del Valle, en el estado de Oaxaca. Ante ellos dijo “La prudencia y la ecuanimidad de los monarcas fue, a menudo, lamentablemente desoída por ambiciosos encomenderos y venales funcionarios que, por la fuerza, impusieron su sinrazón”. No fue un perdón, pero tampoco una disculpa, pero se usó la palabra “lamentablemente”. En aquella ocasión el Rey lamentó los abusos que se cometieron durante la Conquista, destacando que la Corona siempre procuró defender la dignidad indígena.

Pasaron los años y el 25 de marzo de 2019, el flamante -en ese tiempo- presidente mexicano -hoy gozando de su “retiro” allá en “La Chingada”, su rancho-, le solicitó en una carta al Rey Felipe VI y al Papa Francisco -porque lo hicieron con la cruz en la mano-, que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos en la Conquista, hace 500 años. Después de eso la historia ya la conocemos, ya que el ex mandatario volvió a insistir “con la misma cantaleta” este año y a la postre se provocó que Claudia Sheinbaum no extendiera invitación al Rey Felipe VI -hijo de Juan Carlos- a la ceremonia de su investidura, argumentando que “el Rey de España no respondió a la carta que le envió -el antiguo inquilino de Palacio- para instar al monarca español a pedir perdón por la conquista de América. Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales”. Claudia también usó la palabra “lamentablemente”.

Y el sábado pasado 12 de octubre, que se celebra el descubrimiento de América, Día de la Raza o el Encuentro de Dos Mundos, como quiera precisar, Claudia pidió a los mexicanos quitarse los complejos, porque “nadie nos descubrió, aquí ya había un México, desde antes. Que después se llamó México, sí, pero aquí había grandes culturas… Se conmemora supuestamente el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa, pero ¿qué aquí no había grandeza de civilizaciones, de cultura? La llegada de los españoles hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios. Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso, por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos”.

Y al final de cuentas, las famosas “disculpas” no “acerca a los pueblos”, por el contrario, aparentemente les pone distancia de por medio y “lamentablemente” podemos deducir que con el tema “Le sigue la basca a la niña”.

¿Usted, qué opina?