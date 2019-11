Laura Ibarra García -In memoriam

Laura estudió en la UdeG, concluyéndolos en la Universidad de Freiburg en Alemania. Dominó el español, inglés, alemán, italiano y francés. Obtuvo la Maestría en Sociología e Historia, con la tesis “Concepto de la Racionalidad de Max Weber y de Jürgen Habermas”. Doctorado en Sociología, Psicología, Historia. Tesis: “Las Estructuras Cognitivas del Pensamiento Prehispánico” con nota MAGNA CUM LAUDE.

En Alemania el Sistema de Créditos le solicitó inscribirse en 3 facultades y le subrayaron los créditos a dominar en cada jurisdicción. Inscrita en: Psicología, Sociología e Historia, hablar 2 idiomas modernos. Terminados estos estudios, siguió con los Doctorados. Durante 6 años no volvió a México, sin disponer de beca, trabajó los fines de semana. “Iba a los asilos de ancianos, ayudaba en la cocina, apoyándome con éste beneficio para pagarme mi Doctorado. Posteriormente mejoré mi economía al trabajar con el Fraunhofer Institut, vinculada con la Iniciativa Privada, elaborando investigaciones de la Mercedes Benz y la Renault”.

Con estudios psicoanalíticos en Zurich, becada por la UdeG. Consumó: las maestrías, durando en total 12 años en Alemania. Casada, con el Historiador Alemán, Doctorado en Ciencias Sociales, Klaus Jorg Ruhl. A su regresó desempeñó el cargo de maestra, profesor e investigadora titula por la UdeG.

Laura me compartía temas para mí imposibles entenderlos, como la diferencia entre: “Los dos grandes sociólogos del siglo XX, Jürgen Habermas y Nicklas Lumán”.

“La disputa entre estos dos personajes es apasionante. En Alemania el debate de estos dos sociólogos abarca siete tomos. Habermas entre las cosas que propone están los Derechos Humanos, a donde podemos recurrir para evitar la corrosión”.

Especializada en Historia de la Edad Media, considera ineludible el latín para su conocimiento. Estudió: Historia Nueva y Contemporánea, siglo XIX y XX. Versa su doctorado sobre, Industrialización en Inglaterra y Alemania. Tiene editados 6 libros sólo nombraré: “La Visión del Mundo de los Antiguos Mexicanos. Sobre el Origen de sus Conceptos de Espacio, Tiempo y Casualidad”, “Paseos por el Callejón de la Historia”, “Las Relaciones entre los sexos en el mundo prehispánico. Una Contribución a la sociología del Amor y del poder”. Miembro de Organizaciones Internacionales y Nacionales. Perito del Supremo Tribunal de Justicia y Consejera Propietaria de la CEDHJ. Coordinadora del Programa de Estudios Europeos del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la UdeG. y Miembro del Consejo Editorial de la Revista “Universidad de Guadalajara”.

Laura hacía de cada tema materia de faena intelectual. El alumbramiento en sus ideas, era por igual, riguroso y comprometido, sincera y sencilla. Era una distinción contar con su amistad.

El saber su súbita muerte me dejó impresionada y triste. Éramos colegas, ella mi maestra, yo su aprendiz, y sin vernos tan seguido nos unían lazos en la materia cultural. Era mi asidua invitada a un programa de radio que tenía en Radio Mujer, donde sus participaciones eran cátedras de diversos temas. Yo iba por ella, y me decía: “déjame avisarle al alemán, que ya me voy” y siempre pendiente de su hija. Y también frecuentemente escribía artículos de sus trabajos en esta columna de EL INFORMADOR.

Hace muchos años “escribí” un libro “Mujeres que dejan huella” obvio, Laura aparece en éste. Su trabajo en el Centro de Estudios Europeos de la UdeG. fue fundamental para que la Unión Europea estuviera presente en las aulas de la universidad. Al pertenecer a grupos culturales, era mi invitada favorita para exponer temas de filosofía, historia, literatura. Siempre sin diapositivas o pantalla con títulos para ayudarse, siempre ella sola disertaba con toda erudición cualquier tema. Con una facilidad de palabra que tienen quien domina sus materias.

Jhon Donne,(1573-1631) , Déan de San Pablo en Inglaterra, poeta refinado y audaz que escribe sobre la muerte, su libro Devociones, en una narrativa ,alude a este evento mortal.

¡Oh miserable condición del hombre, que no fue impresa por Dios, quien, como es Él mismo inmortal, había puesto una brasa, un destello de inmortalidad en nosotros, que pudimos haber transformado en llama, pero apagamos por nuestro primer pecado; nos arruinamos atendiendo a falsos conocimientos!

Para la familia Ruhl-Ibarra y la comunidad cultural, UdeG, mi más sentido pésame. Te extrañaré.