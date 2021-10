Las ‘señales’ de López Obrador

Concluye una semana que desde Palacio Nacional nos envían señales que se prestan a muchas interpretaciones. Mensajes que nos confirman por una parte algunas deducciones, mientras que por otra dejan dudas sobre ciertas conclusiones que se han elaborado en los últimos meses.

La del jueves, fue una señal ‘política’, cuando después de la inauguración de una sucursal del Banco de Bienestar en la Ciudad de México, López Obrador, al pasar junto a los fotógrafos de prensa que cubrían el evento y dirigiéndose a algunas personas que asistían, tomó de la mano a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, le levantó el brazo y la señaló como diciendo ‘Es ella’, deduciendo que el presidente hacía una referencia a que es la ‘elegida’ para que, amparada por él y con el estandarte de Morena, sea quien lo sustituya -mediante el proceso electoral- en Palacio Nacional una vez que se retire y se vaya a ‘La Chingada’ -su rancho en el municipio de Palenque en Chiapas-, como ha dicho el mismo mandatario.

La reacción del presidente frente a los medios y con Sheinbaum a su lado, no fue espontánea. Es obvio que fue deliberado y para dejar saber abiertamente que no hay una baraja de posibilidades en su mente para sustituirlo. Es la confirmación que solo hay una carta que tiene nombre y apellido, y que ‘es la buena’. Los demás, el resto de posibles aspirantes morenistas, tendrán que rascarse por su cuenta y en contra de la decisión que se tome desde la presidencia.

Y la señal ‘intuitiva’ que el viernes en la gira del presidente por Cuernavaca dejó volar la imaginación. A propósito del incendio de la discoteca Baby’O en Acapulco, reaccionó con cierta molestia al hecho que se le quiera atribuir al crimen organizado (grupo de personas que se dedican a cometer ilícitos), además de culpara los medios de publicitarlo, dijo que no hay que adelantar vísperas y “hay que esperar”, aunque los videos mostrados hablan de por lo menos tres personas que deliberadamente rociaron gasolina en el inmueble y le prendieron fuego. Y tiene razón López Obrador, no se pueden adelantar conclusiones si no existen los elementos de juicio para tal aseveración. Sin embargo, después de dejar en libertad al hijo de un narcotraficante, de ir a saludar personalmente a la mamá del mismo personaje, la forma como el crimen organizado aparentemente ‘participó’ en las elecciones pasadas obteniéndose un corredor de gubernaturas en el Pacifico por parte del partido oficial, de pregonar que es mejor “abrazos y no balazos” con regiones del país bajo el control de grupos delincuenciales sin ‘meter las manos’ el ejército y la Guardia Nacional, y la reacción -a la defensiva- a la pregunta sobre los responsables del incidente en Guerrero, hacen que la imaginación vuele muy alto y se saquen otras conclusiones.

El presidente tiene un estilo muy especial de gobernar, sin embargo sus acciones y reacciones envían a veces ‘señales’ que confirman hechos y otras que dejan volar muy alto a la imaginación. ¿Usted, qué opina?

