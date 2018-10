Las secretarías que faltan

El pasado 1 de octubre Enrique Alfaro anunció su gabinete. Uno a uno, los elegidos para presidir cada secretaría fueron anunciados en una rueda de prensa y aparecieron en sus redes sociales. Notablemente fueron dos las secretarías que no se mencionaron: cultura y turismo. Las razones de este silencio no fueron claras. Lo único que se dijo es que se haría un anuncio en los próximos 15 días, cosa que no ha sucedido por lo menos hasta el cierre de esta columna.

Tenemos pocas pistas para deducir lo que Alfaro planea hacer con el ámbito cultural. Algunas las dio en mayo cuando todavía lanzaba propuestas, entre ellas que cultura pasaría de una secretaría a un sistema. En aquel momento, este sistema no estaba del todo pensado pero se mencionó que tendría que ser “mucho más que una dependencia gubernamental”. En pocas palabras, cambiar la estructura actual y convertirla en un ente independiente.

Este reingeniería (por poner la palabra que Raúl Padilla tanto usó en su campaña con Ricardo Anaya) podría o no funcionar; eso estaría por verse. Lo que en este caso llama la atención es que no solo faltara por anunciar al titular de cultura sino al de turismo también. Tal vez se planeé reestructurar este sector pero también cabe la posibilidad de que se busque fusionar estos dos ámbitos.

El combo turismo-cultura no sería algo nuevo en el país. En el Estado de Puebla ha sido el caso desde hace unos años, los suficientes para darnos cuenta que no ha funcionado del todo. Los esfuerzos por crecer el turismo cultural en ese Estado se centran en lugares muy específicos, en particular en el centro de la ciudad de Puebla. A pesar de la derrama de dinero, esta ciudad sigue siendo uno de los 10 municipios más pobres del país según Coneval. La cultura bajo el pretexto de turismo ha dado pie a obras sinsentido de altísimo costo como el Museo del Barroco o su rueda de la fortuna al estilo London Eye. Mientras tanto, las zonas más marginales deben conformarse con una noche del cine al mes.

El ejemplo de la secretaría híbrida de Puebla funciona como una advertencia a este tipo de iniciativas. Ya sea de forma descentralizada o dependiente del gobierno, fusionar ambas secretarías restringiría la función de cultura sólo hacia fines turísticos y lucrativos. Sólo queda esperar que, en Jalisco, los planes para cultura y turismo se consideren cosas separadas; que cada una tenga injerencia en su propio campo.

@APetersenC