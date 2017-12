Las luces de tu auto te pueden salvar la vida. O quitártela

Cuando pensamos en un coche, la gran mayoría lo imaginamos de día, luciendo su figura, circulando plácidamente por una avenida o más velozmente en una carretera , incluso en un autódromo. Muy pocos lo imaginamos en la noche, pero sí circulamos con él en esa y otras condiciones de baja visibilidad, donde es muy importante el uso correcto de las luces.

Lo básico es, por más obvio que parezca, verificar que todas están funcionando. Pero también es importante que estén bien alineadas. Si nuestro auto sufrió algún golpe, por ejemplo, aunque ya esté reparado, deberíamos acudir a un centro de servicio para alinear los faros otra vez.

Para algunos, los faros son sólo un factor de embellecimiento. Que si tiene o no lupa, si son de Xenón, Bi-Xenón, LED o Full LED. Los faros de niebla o las más recientes barras de LED también juegan, para la gran mayoría, un factor más estético que funcional, lo que puede ser muy peligroso.

La primera regla para el uso correcto de luces es usar las indicadoras de dirección. Es importante, para la seguridad nuestra y de los demás, que el resto de las personas sepa qué pretendemos hacer, hacia dónde queremos ir, ya que si nuestro movimiento no es predecible, no está anunciado, puede colisionar con el movimiento de terceros.

En condiciones adversas

Si las direccionales deben ser usadas durante todo el tiempo antes de dar una vuelta, no pasa lo mismo con las demás. Sí, los llamados “cuartos” pueden ser usados de día, incluso se recomienda hacerlo, ya que las luces no sirven solo para iluminar sino para hacer que seamos vistos. Pero las luces altas solo deben ser usadas en carretera, sin lluvia y/o sin niebla, además cuando no venga un auto en sentido contrario al que nuestras luces altas puedan deslumbrar. Tan es así que ya hay vehículos —desafortunadamente aún son de lujo— que prenden o apagan automáticamente las luces altas en el momento debido. Los de niebla deben ser usados exclusivamente cuando hay niebla. Usarlos en otra circunstancias es infracción prevista en el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales mexicanas y en la mayoría de los países. Es sí porque, al contrario de lo que piensan muchos, produce deslumbramiento a los que viajan en sentido opuesto.

Si la lluvia o la niebla te agarran en carretera, lo que hay que hacer en primer lugar es bajar la velocidad a la mitad, aumentar la distancia hacia el auto de adelante al doble y prender las luces bajas. En caso de lluvia o niebla, las luces altas se reflejan en las partículas y vuelven a nuestros ojos, causando deslumbramiento. En caso de niebla si la visibilidad hacia adelante es menor a 100 metros, hay que prender las luces de niebla, mientras mantenemos encendidas las luces bajas. También es importante prender la de niebla trasera, si nuestro auto las tiene. Pero ojo, solo en caso de niebla o harás que los demás se encandilen, lo que es peligroso también para ti.

No sigas el auto de adelante como guía en situaciones de poca visibilidad, porque si éste cometiera un error tu también lo harías. Si llegas a un cruce de baja visibilidad, baja las ventanas para que tu audición ayude a escuchar vehículos que puedan estar acercándose.

Tampoco está mal detenerse en un lugar seguro como una gasolinera o área de descanso para espera a que mejore el clima. Finalmente el mejor viaje que uno puede hacer es el que nos permite llegar con seguridad, no más temprano. Y las luces que te ayudan a ver o ser vistos, si mal usadas, pueden quitarte mucho, incluso la vida.