Las fichas de Alfaro

El gabinetazo de Enrique Alfaro sigue tomando forma y color, un chapeadito muy albiazul. En su terna para fiscal autónomo -quién no lo sabía- incluyó al ex panista y ex delegado de la PGR Gerardo Octavio Solís Gómez.

Miembro del equipo de transición, Solís Gómez estuvo en primera fila en la campaña cuando Alfaro presentó su plan en materia de seguridad. Si es el elegido, como ya se canta en la barra, su autonomía se la deberá, así se acostumbra por aquí, al gobernador.

Otros nombramientos que se materializan hoy son el de Ernesto Sánchez Proal, emprendedor e itesiano ingeniero en electrónica para la Secretaría de Desarrollo Económico; y Germán Ralis, ex presidente de la Canirac Jalisco y ex regidor de Tlaquepaque y actual diputado federal quien encabezará Turismo.

Por más que indagamos, el perfil de cultura es el “tapado”. Hoy tiene que darnos Enrique la sorpresa.

***

Comisionitis, una enfermedad muy “venereada” en política. Por eso Poncho Romo, futuro mártir y jefe de la Oficina de Presidencia, encabezará una comisión especial para apapachar y darles birote para el susto a los empresarios y contratistas del cancelado aeropuerto en Texcoco.

Órdenes de su patrón, el Siervo del Pueblo Bueno. Pero lo mejor es el optimismo de don Poncho, muy a prueba de realidad. La relación de AMLO con empresarios, opina, se desliza suave como un alambre de púas sobre la piel de la mafia del poder.

“De luna de miel nos faltan seis años, no se preocupen, todo va a salir bien”. Un tequila triple para este valiente por los seis años que le faltan y que seguro le van a parecer 100.

***

Teresa Brito, actual y futura contralora estatal, le puso un centro a don Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción y uno de nuestros fichajes más caros e inflados -un cachirul sin carisma ni gol, como lo definen en la barra-.

La denuncia penal de la contralora por la contratación desaseada de tráileres para almacenar cadáveres, pone a De la Cruz Tovar en una posición envidiable: figurar ante la opinión pública como un fiscal que trabaja y no sólo pone pretextos y su número de cuenta.