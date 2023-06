“Las encuestas no orientadoras”

Como ya es costumbre en los sucesos electorales, las principales encuestas hechas por los diarios nacionales fallaron en captar las declaraciones de los encuestados y aunque acertaron en quién iba a ganar en Edomex, en eso nadie falló. Así que mucha gente y yo no les creemos a las que aparecen en los diarios más importantes del país; desde luego, como se hacen miles de encuestas, algunas -más bien pocas- aciertan los porcentajes y hasta acortan o se acercan al resultado.

Por eso yo, que soy un tipo incrédulo, he llegado a pensar que dichas encuestas se hacen para complacer al Gobierno en turno, porque hay una especie de relación masoquista entre el Gobierno y los medios; es perfectamente sabido que el señor Presidente pone frecuentemente a muchos periodistas como lazo de marrano y los asolea por las inmensas fortunas que han formado gracias al Estado.

Desconozco a muchos periodistas y no sé si las acusaciones son ciertas o no, pero tuve una mala experiencia al respecto, ya que veía hace años un noticiero televisivo en el que Ciro Gómez Leyva y un señor Marín, diariamente daban a conocer una encuesta, creó para una elección Presidencial. La seguía diariamente y aún tengo notas que tomaba, el hecho es que al ocurrir la elección no coincidía en nada con la encuesta y, según creo recordar, prometieron no volver a hacer el ejercicio. A raíz de eso, dejé de tomar en cuenta las encuestas electorales y de seguir permanentemente noticieros nacionales, pero me da curiosidad el por qué las siguen publicando y creo que es para complacer al Gobierno.

Y así todos los medios que conozco diariamente comentan la mañanera, sin importar que critiquen al Presidente. Si yo tuviera un medio y no me gustara la mañanera, pues no la cubriría y ellos, aunque critiquen al Presidente, todos los días replican su aparición, aunque lo razonable sería que no le hicieran caso. Sería lo mismo con las encuestas, pero curiosamente siempre salen a favor, haciendo creer al infelizaje que ya no tiene remedio, cuando aún todo está por verse.

El señor Presidente no es un buen presidente y ciertamente no es peor que los últimos sesenta presidentes y dos emperadores que gobernaron anteriormente. Tiene, a su vez, cualidades como ser amiguito de Geraldine y tener un gran aguante para su conferencia, en la que maneja magistralmente los temas, dando a sí mismo libertades sobre la veracidad de las materias que trata. Para evitar problemas, tiene su grupo de reporteros que preguntan lo que él quiere que pregunten, se manejan sólo los asuntos que él quiere que traten y manda a freír espárragos los temas que le quieren poner sus adversarios y enemigos, que al parecer amanecen pensando qué hacer para molestarlo a él, que es todo bondad y está en el poder sólo para servir y sin otro interés.

@enrigue_zuloaga