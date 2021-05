Las campañas y los problemas que importan

Las campañas electorales de la llamada elección “más grande de la historia” de México entran en la recta final repitiendo las mismas rutinas que nos confirman que lo que se vende como un procedimiento para competir por el poder en una democracia representativa no es sino una puesta en escena de los grupos de poder en medio una sociedad del espectáculo.

Salvo muy escasas excepciones, las campañas son rutinas de reparto de propaganda, eslóganes vacíos, promesas que jamás van a ser cumplidas, acarreo de pobres y un despilfarro injustificado de recursos públicos de toda la sociedad, además del dinero negro que aportan grupos de interés que luego se cobrarán al candidato que gane la elección.

Las campañas son una puesta en escena infame donde los candidatos, por lo regular de los sectores acomodados, simulan que conocerán el municipio o distrito que quieren gobernar, comen en menuderías, taquerías y puestos de tortas ahogadas a los que jamás regresarán. Lo mismo pasa con sus recorridos por mercados públicos y tianguis. En busca del cargo público que añoran, los candidatos recorren calles, plazas y parques que siempre prometen mejorar y se prodigan en saludos a la gente común y corriente que luego en el poder jamás volverán a ver.

Las campañas no son una competencia de ideas, ideologías ni de proyecto de sociedad, sino una contienda entre agencias de publicidad, por lo regular mediocres, que intentan captar la atención de consumidores de la política electoral.

Pero a lo que más se dedican recursos en los candidatos y dirigencias de los partidos es a los llamados “cuartos de guerra” donde se pone el acento en buscar los errores o incluso delitos de sus adversarios o en inventar acusaciones que regularmente se filtran a los medios hacia final de la campaña para debilitar a los oponentes.

Lo que estamos viendo justo en esta semana en la campaña en Jalisco es el resultado de los integrantes de los “cuartos de guerra” difundiendo acusaciones de unos candidatos contra otros.

Y mientras en las campañas se derrochan enormes recursos y transcurren en la puesta en escena de que toman en cuenta a la gente, se dejan de abordar los problemas más importantes. Se habla de seguridad y de proyectos que ya se han enunciado en otras campañas sin que la paz llegue a la sociedad.

Mientras las campañas transcurren en la misma rutina de otras elecciones, los principales problemas que aquejan a la sociedad se dejan de lado. Por ejemplo el grave problema de las desapariciones que aqueja a la sociedad de Jalisco.

Ningún candidato a presidente ha presentado una propuesta seria para combatir el fenómeno de las desapariciones en su municipio. Hay municipios, como Guadalajara y Zapopan, que tienen más desaparecidos que los que tienen varios estados del país.

Justo en estos días se reporta nuevos casos de desapariciones masivas en Puerto Vallarta en dos episodios en los que se denuncia la ausencia de seis jóvenes. A pesar de la gravedad del caso, los candidatos a la alcaldía no dejan de hacer campaña y tampoco se pronuncian sobre este grave asunto.

Al igual que el tema de las desapariciones, otros graves problemas de la entidad, como la violencia machista, los despojos de tierras y bienes comunes, la explotación de la fuerza de trabajo, la tendencia a dejar en manos del mercado los insumos esenciales para tener una vida digna se dejan de lado en las campañas.

Esto explica el desencanto y apatía que generan en amplios sectores de la sociedad las campañas lo que se traduce abstencionismo electoral. Muchos creen que la gente deja de votar por ignorancia o apatía cuando para muchos es una postura política consciente de no participar en una simulación de democracia que no encara los principales problemas sociales y que no cambia la sociedad como sería necesario.

Y así las campañas terminan siendo una puesta en escena de grupos que están en el poder o que quieren llegar a el para beneficio personal y de partido y no propiciar una vida justa y digna para todos.

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar