Lamentable golpe al sector turístico

Tal parece que el cúmulo de desgracias y malas decisiones seguirán afectando a México, toda vez que quienes dijeron que sabían gobernar están demostrando todo lo contrario, y una prueba más de ello lo podemos ver cuando un gobernador como Héctor Astudillo (del Estado de Guerrero) alza la voz y publica: “Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco; inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos perjudiquen. Visitantes, como lo hemos dicho siempre, #CuandoEstoPase, aquí los esperamos”.

Todo esto como respuesta a una fallida campaña de la Secretaría de Turismo (Sectur), de la que varios medios han dado cuenta, pero que todo el sector turístico reprueba, no solamente por la pésima traducción realizada en la misma, tanto al inglés como a otros idiomas, sino por los bien aplicados adjetivos señalados por el gobernador guerrerense, quien sin gritos, ni sombrerazos o bravuconada alguna, puso los puntos sobre las íes y le reclamó al Gobierno federal…que si no le ayudan, no lo amuelen, pues Acapulco, otrora símbolo de nuestro país en el ámbito internacional, es un sitio turístico del que viven millones de guerrerenses.

Aunque ahora viene el deslinde de culpas, ya sea por descuido o ineptitud de quienes la elaboraron, el daño al país ya esta hecho.

Como mero antecedente de lo que ello significa, habría que decir que luego de la Segunda Guerra mundial, la actividad turística alcanzó un gran auge en la mayoría de los países del planeta, y ello se debió en gran medida al movimiento masivo de personas en busca de satisfacer la necesidad de vivir en paz y restaurar la convivencia internacional. Pero de igual manera, las naciones más poderosas, y las emergentes, se dieron cuenta de los grandes beneficios económicos que propicia, no sólo por la captación de divisas o dinero fresco, sino porque además se convirtió en una importante posibilidad de redistribución de la riqueza nacional. Y si a ello se le agrega lo que hoy sabemos: que es la actividad que mayor número de fuentes de empleos directos e indirectos propicia, y las importantes inversiones que atrae, más la protección y difusión de la riqueza cultural de un pueblo…luego entonces se puede entender el porque se le llegó a denominar: “La gallina de los huevos de oro”.

APUNTE

No es que uno quiera pasarse de crítico de la actuación de los gobernantes –de los tres ámbitos y distintos colores-, pero tampoco convertirse en aplaudidor. Cuando acierten en su actuar, no habré de regatearles el reconocimiento, pero entre tanto, solo puedo decir que... coincido con Andrés Manuel López Obrador en su deseo de contar con una nación equitativa, democrática y justa, pero la verdad es que sus acciones y resultados (a la fecha), se encuentran lejanos de lo que millones de mexicanos necesitamos.

Les hace falta entender que ¡México es primero!